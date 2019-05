BVL : ¿Se puede ganar cuando precio de las acciones cae?

En un mercado bursátil a la baja, como es lo que está pasando con la Bolsa de Valores de Lima (BVL) en las últimas semanas, también se podrían obtener ganancias, a través de estrategias más sofisticados, como son las ventas en corto.

"Recién el año pasado hemos empezado a ver más ventas en corto, intradía. Son varias casas de bolsa que han estado desarrollando estos mecanismos. Es un proceso de despliegue progresivo pues necesita mucho de know how", dijo Miguel Angel Zapatero, gerente general adjunto de Negocios de la BVL

El ejecutivo admitió que este tipo iniciativas toman tiempo en desarrollarse porque requiere que las SAB adquieran conocimientos específicos sobre estos temas.

En los próximos meses deberíamos ver buenos resultados, destacó.

¿Que es una venta en corto?

La venta en corto es una apuesta que el precio de la acción va a caer, explica Paola Alva, analista de Inteligo SAB.

Cuando un inversionista compra en largo, espera que el precio del papel suba, en el caso de la venta en corto, es lo opuesto, el inversionista espera que el precio del valor caiga, explica Marco Alemán, analista de Kallpa SAB.

Y es que el inversionista gana cuando el precio cae. En este tipo de estrategias se vende caro para recomprar barato, anota.

¿Cómo funcionan estas operaciones? Supongamos que el inversionista A prevé que el precio de la acción X caerá en el corto plazo. Entonces, le solicita al inversionista B (que puede ser una AFP que en su portafolio tiene que mantener a largo plazo acciones de X) que le preste cierto número de títulos de X (mediante el mecanismo de préstamo de valores).

Luego, A vende los papeles a un precio, por ejemplo, de US$ 10 por acción. Después de algunos días, el precio de la acción X cae a US$ 5. En ese momento, el inversionista A los recompra y los devuelve a B, quedándose con un margen de ganancia, en este caso, de US$ 5 por acción, es decir, un total de US$ 50.

Alemán puntualiza que las ventas en corto están "amarradas" a los préstamos de valor. Y es que el inversionista A que no posee la acción X necesita tener el valor para poder venderlo.

Es por ello que en estas operaciones la participación de institucionales como las AFP, es importante. Estos inversionistas tienen en sus portafolio un gran porcentaje de acciones de la BVL, que mantienen como inversiones de largo plazo.

Inversionistas

En esa línea, Zapatero afirmó que las AFP están automatizando sus procesos para poder trabajar con las plataformas de algunas casas de bolsa y permitir las ventas en corto para inversionistas extranjeros.

​Y es que como no hay préstamos de valor en Perú, tampoco hay ventas en corto de inversionistas peruanos.Para que los extranjeros puedan usar esta estrategia, están haciendo que el mecanismo sea amigable para estos inversionista, explicó.

Aunque, las ventas en corto también podrían ser usadas por inversionistas peruanos de a pie. Son operaciones que implican tomar ciertos riesgos, advierte Alemán.

En otros mercados como el de EE.UU. donde hay mucha liquidez las ventas en corto pueden ser de un día, pues el inversionista especula que el precio del papel se va a mover con rapidez y tiene posibilidades de negociar (vender y recomprar) el papel.

Sin embargo, en plazas como la peruana donde la liquidez es escasa, estas operaciones podrían durar más tiempo para poder materializarse, menciona el analista.