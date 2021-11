Este viernes 26 de noviembre se realizará el tradicional Black Friday en Estados Unidos, una fecha en que se ofrecen diversos productos con atractivos descuentos, los cuales pueden ser adquiridos en todo el mundo vía la importación online.

Frente a ello, Víctor Salvatierra, docente de la carrera de Administración y Negocios Internacionales de la UPC, brinda algunos consejos para evitar una mala experiencia si importa por el Black Friday.

Comparar costos. Debido al Black Friday, los consumidores recibirán múltiples ofertas y podrían verse tentados a realizar la compra sin una comparación previa respecto al costo del producto en el mercado local.

Para ello, Salvatierra recuerda tener en cuenta el costo total de importación y no solo el costo del producto.

“Se debe hacer una adecuada comparación para evitar llevarte la sorpresa de que al final al importar pagaste más respecto a si adquieres el mismo producto en Perú. Se debe tener en cuenta los gastos involucrados en la importación: el costo del producto, los taxes si es que adquieres vía casilla postal, el costo del flete y el costo por envío a domicilio”, indicó.

Asimismo, debe recordarse que si el producto cuesta más de US$ 200 dólares, pagará de impuesto un arancel de 4% y el IGV.

Vendedor de garantía. Para evitar el riesgo de estafas, será clave importar a través de una compañía de confianza.

“Por ejemplo Amazon, Ebay, Walmart, entre otros. Son sitios conocidos, de garantía, con certificados de seguridad y pasarelas de compra”, refiere Salvatierra.

Asimismo, para quienes no tienen mucha familiaridad con las compras online y el registro de contraseñas, recomienda el uso de PayPal, pues da mayor seguridad. “Es un sistema de pago que vincula una tarjeta, de manera que ya no tienes que introducir la contraseña en el comercio, solo la información de la cuenta Paypal”, anotó.

Actualmente existen problemas logísticos en la cadena de comercio internacional, por lo que es probable que los tiempos de entrega de los productos sean mayores a los registrados en años anteriores. En esa coyuntura, se vuelve más relevante hacer la compra vía compañías de prestigio, para asegurar que el producto sí llegará.

Cuenta en dólares. El especialista también recomienda abrir una cuenta en dólares, sobre todo si se tiene previsto realizar importaciones con mayor frecuencia.

“Si la cuenta está en soles, la facturación que realizará la entidad financiera será con un tipo de cambio desfavorable para el usuario. Para evitar ello, se recomienda abrir una cuenta en dólares”, remarcó.

Por su parte la Sunat brindó algunas recomendaciones adicionales:

1) Antes de comprar un producto del exterior, debes informarte en https://asistenteaduanero.sunat.gob.pe/ sobre qué mercancías tienen prohibido su ingreso al Perú. Por ejemplo, autopartes usadas o bebidas fabricadas en el extranjero con la denominación “pisco”.

2) También debes conocer qué productos requieren la autorización de otra entidad para ingresar a nuestro país:

· Smartphones o equipos móviles: aunque la mayoría está homologada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), debes verificar en https://she.mtc.gob.pe/IEqHomGestionar/index si el móvil que se importará requiere de un certificado de homologación.

· Medicinas y equipos médicos: requieren la autorización previa de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID), que puede tramitarse en línea aquí http://www.digemid.minsa.gob.pe/digemidVirtual/, consignando la receta y prescripción firmada por un médico.

· Los alimentos y bebidas para la comercialización necesitan también de la autorización de Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA).

3) La opción más sencilla para ingresar las mercancías adquiridas son los envíos de entrega rápida (Courier) que, gracias a la digitalización reduce el tiempo de autorización de ingreso de los productos y elimina los trámites para los ciudadanos y empresas.

“Este tipo de envíos es uno de los más solicitados por las personas naturales y, a noviembre del presente año, se había realizado cerca de un millón de declaraciones de importación por un monto acumulado de US$ 191 millones de valor FOB”, indicó la Sunat.

Ingreso mediante equipaje

En el caso de los ciudadanos que realizan sus compras en Estados Unidos u otro país y que, a su retorno, requieran ingresarlos al Perú, la Sunat indica que deben tener en cuenta lo siguiente:

1) Cada pasajero puede traer bienes para su uso y consumo y obsequios por un valor que en total no superen los US$ 500 y que se advierta que no serán destinados al comercio.

2) Se permite el ingreso libre de dos teléfonos celulares y una laptop de uso personal. Para que no excedas ese límite, es preferible que registres al salir del país el teléfono y laptop que lleves contigo antes de viajar al exterior.

3) En el caso de ingreso de medicinas se debe presentar la receta, la cual debe contar con el sello de la DIGEMID. Para vitaminas por encima del uso personal también se requiere autorización de esa entidad.

4) Puede ver la lista de productos permitidos y las condiciones de ingreso en el portal https://bienvenidoalperu.sunat.gob.pe/