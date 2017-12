El bitcóin alcanza nuevo récord de US$ 16,000 en medio de racha volátil

La moneda virtual bitcóin se situó en US$ 16,000, su nueva marca histórica en medio de una racha volátil de apenas dos días donde las diferentes casas de cambio han ofrecido precios máximos discordantes, de hasta US$ 19,500.

La divisa ya había cruzado un récord de US$ 15,000 este jueves por la mañana, pero poco después superó los US$ 16,000, lo que supone una subida de 40% en cuestión de 40 horas, señala The Wall Street Journal basándose en datos de WSJ Market Data Group.

La plataforma de intercambio de criptomonedas Coinbase registró la cifra más alta: en ella, el bitcóin cotizaba por encima de US$ 19,500 en torno a las 16:00 GMT, tras lo cual indicó en su cuenta de Twitter que el alto volumen de transacciones estaba dando problemas a sus usuarios, recoge Yahoo Finance.

No obstante, otras casas de cambio mostraban diferencias en el precio de la divisa y, de acuerdo a CoinDesk, una de las firmas más grandes, el máximo que se alcanzó hoy en torno a esa hora fue de unos US$ 16,500, mientras que para la firma Bitfinex fue de US$ 14,500 y para Bithumb de US$ 19,000.

La discrepancia entre los precios de las criptomonedas de esas plataformas es consecuencia de la "inmadurez" del mercado, según Yahoo, que añade que su falta de infraestructura industrial en comparación con las casas tradicionales les dificulta la gestión de los altos volúmenes de transacciones.

A pesar de la racha volátil que experimenta últimamente el bitcóin, su capitalización en el mercado es de unos US$ 270,000 millones en la actualidad, y si cotizara en el índice S&P 500 estaría ya entre las 20 mayores compañías, apunta CNBC.

La moneda virtual, que hace apenas dos semanas cotizaba por debajo de US$ 10,000, valía US$ 996 el pasado 1 de enero y ha disparado su valor de manera vertiginosa durante este año, ahora ya más de 15 veces (1,500%).

Esta escalada se ha desatado ante la próxima negociación de futuros sobre el precio de bitcóin en tres mercados estadounidenses: el mercado de Chicago CBOE, este domingo; la Bolsa Mercantil de Chicago (CME), el 18 de diciembre, y el de futuros del Nasdaq en el 2018.

Asimismo, informaciones apuntan a que derivados de la divisa virtual también cotizarán en Tokio el año que viene.

El bitcóin es una moneda virtual descentralizada que vio la luz en el 2009 y se basa en la tecnología "blockchain" (cadena de bloques), la cual también se aplica a otras criptomonedas o divisas que basan su valor material en la encriptación de datos.