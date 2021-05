Tras la primera vuelta electoral el Banco Central de Reserva (BCR) intervino con US$ 3,080 millones para atenuar el alza del dólar.

Estas operaciones incluyen la venta de US$ 404 millones en el mercado spot (al contado), US$ 1,554 millones en swaps cambiarios, US$ 722 millones en certificados CDR, y repos para proveer dólares por US$ 400 millones.

El BCR registra una participación activa en conjunto, más dinámica en derivados (swap y CDR) y menor en el mercado al contado, lo que permite suavizar la volatilidad de la moneda extranjera sin revertir su tendencia, afirmó a Gestión Mario Guerrero, jefe de economía monetaria de Scotiabank.

En esa línea, destacó que, ayer, la autoridad monetaria colocó repos para proveer dólares por US$ 400 millones, operación con la que los bancos dejan colaterales como CDR, bonos o certificados de depósito, con el compromiso de recomprarlos en un plazo determinado (a cambio de lo cual reciben dólares), mecanismo que no utilizaba desde diciembre.

Actuación agresiva

“En los últimos días hubo fuertes intervenciones del Banco Central mediante distintos instrumentos a fin de reducir la oscilación del tipo de cambio; incluso se podría hablar de una actuación agresiva, de lo contrario, el dólar hubiera alcanzado los S/ 4.00”, sostuvo Luis Eduardo Falen, head de Macroeconomía de Intéligo SAB.

Indicó que la tendencia alcista de la moneda estadounidense responde a la incertidumbre electoral percibida por los inversionistas, que los lleva a incrementar la demanda de dólares, y, en menor medida, a un factor especulativo.

Durante la fase electoral, el BCR aumentó sus intervenciones frente a, por ejemplo, enero, mes en que hubo menos sobresaltos en el billete verde y tales operaciones alcanzaron los US$ 2,564 millones.

Posición activa

Empero, desde el 12 de abril a la fecha, el dólar subió 5.9% frente al sol, al pasar de S/ 3.621 a S/ 3.835.

Recientemente, Bank of America mencionó que desde las filas de Perú Libre surgieron acotaciones en torno a que el BCR no habría hecho lo suficiente para moderar el alza del dólar, tendencia que afectaría su candidatura.

Sin embargo, el banco de inversión consideró que tales aseveraciones carecen de evidencia pues el régimen cambiario del BCR le permite intervenir solo para moderar la volatilidad del billete verde.

Los especialistas prevén que el Banco Central continuará con su posición activa frente a los movimientos en el tipo de cambio en mayo.

“Se espera un BCR con una participación más intensa este mes, aunque con ciertos cambios en la intervención, la cual estará más enfocada en ventas al contado que en coberturas como swaps cambiarios o CDR”, estimó Guerrero.