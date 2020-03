El Banco de Crédito del Perú aclaró que la reprogración de créditos sin intereses solo se evaluará en los casos que son necesarios, y no de forma masiva tomando en cuenta que existen personas que cuentan con respaldo económico para continuar pagando sus deudas durante el estado de emergencia emitido por el Gobierno para evitar la propagación del nuevo coronavirus.

“Lo que ya hemos hecho como BCP hasta el día de ayer es que hemos reestructurado S/ 6,000 millones de 56,000 clientes. Esto más de la cuarta parte de los clientes de la pequeña y mediana empresa”, explicó en RPP Noticias el gerente general del banco, Gianfranco Ferrari.

En esa línea, recordó que como BCP se hizo tres recomendaciones durante el periodo de cuarentena.

“La primera que es si estas bien y puedes pagar puntualmente tus deudas, te recomendamos que los sigas haciendo. La segunda alternativa es que si has estado pagando bien tus créditos, pero no puedes pagarnos ahora contactamos y te damos 30 y 90 días para que no pagues. La gran mayoría de clientes han decidido por el plazo de 90 días, lo que razonable para aliviar el flujo de caja de esos clientes y se siguen cobrando intereses”, explicó.

“La tercera alternativa es si no calificas en el primer y segundo grupo, contáctate con nosotros para ayudarte a resolver. Si el cliente no puede pagar intereses o necesita más plazo, lo vamos hacer . Lo que pasa es que no podemos salir con una medida incluyendo a todo el mundo incluso a los que reciben un sueldo normal, ni cobrar intereses ”, precisó el ejecutivo.

En otro momento consideró que la crisis se va alargar por lo que -lo vital- es que no se rompa la cadena de pagos entre las empresas.

“Estamos en una primera etapa de la crisis, pero va a ver una segunda etapa de la crisis economía que debe ser la más corta posible”, sostuvo. También opinó que pese a la fortaleza del sistema financiero peruano está se va a afectar.

“Sin duda la banca se va afectar como se esta afectando yo diría el sistema financiera peruano en general pese a que tenemos una buena posición. Esta es una crisis muy importante y no sabemos cuándo va a terminar la cuarentena y el día que se levante no es que todo regrese a la normalidad ya que nos va a tomar tiempo”, aclaró.

En esa línea, consideró que ‘todos’ tenemos que cuidarnos para que la estabilidad se mantenga

“ En el BCP estamos abiertos y el resto de la banca para conversar y buscar medidas de solución para cada uno y no una medida de solución masiva ya que no podemos dar la misma condiciones a todos porque hay personas y empresas que lo no lo necesitan ”, subrayó.