Los bancos relajarán las condiciones para acceder a los préstamos de consumo en los siguientes tres meses, pero las endurecerán en el financiamiento a pymes.

Así lo muestra una encuesta realizada por el BCR, entre el 31 de enero y el 16 de febrero, a ejecutivos de las áreas de riesgos, comercial y finanzas de los diferentes bancos.

A partir de las respuestas del sondeo el BCR construye un índice de evolución de las condiciones crediticias que va de 0 a 100. Valores mayores a 50 indican un “relajamiento” y menores a 50, “endurecimiento”.

Comparadas con la encuesta previa, las expectativas de las condiciones de oferta favorables de los préstamos de consumo mejoraron, pero se moderaron para las tarjetas de crédito (ver tabla).

Menor riesgo

“Los créditos de consumo se otorgan sobre todo a personas con trabajos formales, son como una perita en dulce para las entidades financieras porque representan un menor riesgo (de impago)”, señaló Walter Leyva, docente de ESAN.

En tal sentido, los bancos están compitiendo más en este segmento, lo que beneficia al cliente final, con menores tasas de interés y rebajas de algunas comisiones, afirmó.

Ello acontece principalmente en créditos de libre disponibilidad en cuotas y los que se descuentan de planilla.

Pese a todo, la actividad económica se mantiene y el empleo también ha mejorado, lo que estaría impulsado a las entidades financieras a colocar más préstamos de consumo, pues las probabilidades de que las personas paguen sus deudas son mayores, refirió Yang Chang, docente de la Universidad de Piura. “Además, está la competencia de las fintech; los bancos no pueden quedarse rezagados”, sostuvo.

Cautela

Si bien las tarjetas de crédito pertenecen al segmento de consumo, los bancos prevén algo más de cautela en la oferta de este producto en los siguientes tres meses. Las tarjetas de crédito son más riesgosas porque se pueden usar para cualquier cosa, refirió Chang. Consideró que la incertidumbre política aún genera una colocación cuidadosa de esos plásticos.

“Los bancos están prefiriendo dar un crédito con cronograma, porque es menos agresivo en el pago de cuotas que las tarjetas de crédito”, complementó una fuente del sistema financiero.

En tanto, las expectativas respecto de las condiciones de oferta de las hipotecas se mantienen sin cambios.

Empresas

Los incrementos de la tasa de referencia del BCR están elevando el costo del crédito, sobre todo para empresas grandes.

La encuesta del instituto emisor también muestra que las condiciones de acceso a los préstamos para medianas, pequeñas y microempresas se endurecerán el siguiente trimestre. Para corporaciones la oferta de créditos se ubicará en una posición neutral.

El riesgo político viene afectando la consolidación de la reactivación económica del país, coincidieron en señalar los expertos consultados.

Y si esa reactivación no avanza se reflejará, en primer lugar, en menores ventas de las empresas, advirtió Leyva. “Por más que los bancos tengan buenos clientes, si estos no venden, entonces no van a poder pagar sus deudas y el riesgo crediticio se eleva”, expresó.

Solo mejorará demanda por préstamos hipotecarios

La demanda de créditos por parte de todos los segmentos empresariales se moderará en los tres meses siguientes, según la encuesta del BCR. Para las corporaciones, grandes y medianas empresas las perspectivas de demanda se mantendrán en terreno positivo.

En cambio, para las micro y pequeñas empresas se ubicará en posición neutral. Ante la incertidumbre económica y sobre todo política, las empresas han reducido sus expectativas de ventas y sus planes de inversión, lo que se refleja en una menor demanda de financiamiento, sostuvo Walter Leyva, profesor de ESAN.

Por el lado de los créditos a personas, solo en los créditos hipotecarios se espera una mejora en la demanda. “Eso se explica por el enorme déficit de vivienda que hay en el país”, refirió Yang Chang, docente de la Universidad de Piura. El apetito por tomar préstamos de consumo disminuirá, según el sondeo.