Aumenta retiro de fondos de las AFP para convertirlos en aportes voluntarios

La pensión promedio en la jubilación legal (65 años) en el Sistema Privado de Pensiones (SPP) a marzo del 2018 es de S/ 1,090; cifra menor a lo que se reportaba hace dos años.

Para Aldo Ferrini, gerente general de AFP Integra , esta reducción en el monto de las pensiones se inicia en mayo del 2016, cuando el Congreso aprueba que los afiliados puedan retirar el 95.5% de los fondos de las AFP.

"Hay mucha gente que se está llevando parte del fondo que tenía acumulado; un 5% hace un retiro parcial (se llevan parte del fondo y lo otro lo deja para pensión). Por lo tanto, las pensiones van a disminuir porque ya no se está utilizando todo el fondo para pensión. Es una consecuencia del 95.5%", señaló el ejecutivo a gestion.pe.

"Nos preocupa que los número se mantengan. Solo un 1% de los afiliados a las AFP opta por una jubilación tradicional. Sin embargo, del 94% restante hay un 15% que está invirtiendo en aportes voluntarios o en otros vehículos de inversión porque lo ven como una alternativa interesante porque ofrece retornos de hasta dos dígitos", precisó Ferrini.



Los aportes voluntarios sin fin previsional en los últimos 12 meses han crecido en más de 100%. "En marzo del año pasado en el sistema habían 970 millones de soles de ahorro voluntario y hoy está en 2.1 millones de soles", indicó tras presentar los Indicadores Sura.

En esa línea, comentó además que el promedio del fondo que hizo una persona como aporte voluntario con retiro parcial es de 158 mil soles; mientras que el aporte de una personas que retiro el total de su fondo es de 65 mil soles.

"Las personas que están retirando parcialmente y ahorran sin fin previsional con aquellas que tienen fondos más grandes", concluyó.

(Fuente: AFP Integra) (Fuente: AFP Integra)

Dato

De acuerdo con información de la SBS, en junio del 2016 la pensión promedio se ubicaba en S/ 1,100; en setiembre 2016 en S/ 1,117 y en el último año ha estado alrededor de S/ 1,090.​

De acuerdo a la administradora de pensiones, desde que se inició la modalidad del 95.5% más de 65 mil personas han aplicado al retiro de sus fondos y se ha desembolsado 4,619 millones de soles a marzo del 2018.

"Nos preocupa porque vemos que se están acogiendo al 95.5% las personas menores a 65 años; que no están en edad de jubilación pero que están aplicando al REJA. El tema es que si se reinsertan en el mercado laboral no cotizarán y ese es un doble impacto negativo para la persona, que llegará a los 65 años y no tendrá pensión", resaltó.

En el caso de AFP Integra, el tamaño de fondo de los que se jubilan en edad legal (1%) es 250 mil soles; mientras que el tamaño de fondo de los que hacen un retiro parcial es de 275 mil soles y el fondo de los que sacan total es de 70 mil.

Pensión promedio de pensiones. En la parte superior data a marzo del 2018 y en la parte inferior data a junio del 2016. Pensión promedio de pensiones. En la parte superior data a marzo del 2018 y en la parte inferior data a junio del 2016.