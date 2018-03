Más de 160 mil afiliados a las AFP - a febrero de este año - han retirado hasta el 95.5% de su fondo de pensiones (desde mayo 2016, cuando se promulgó la ley de disponibilidad del fondo).

El monto que han desembolsado las administradoras de pensiones bordea los 11 millones de soles. Pero lo más alarmante, para la Asociación de AFP, es que 2 de cada 3 personas que retiran su fondo tienen menos de 65 años .

Sin embargo, un porcentaje de los afiliados que retiran su dinero se preocupan por tener una pensión en el futuro y van detrás de otros instrumentos financieros que puedan garantizarles una mejor rentabilidad, lo cual repercutirá en pensiones más altas a las que le ofrecería una AFP.

Este nicho ha sido identificado por Pacífico Seguros que hoy presentará su producto Vida Garantizada Flex, en el que el afiliado deposita su fondo o capital para que éste sea administrado y genere rentabilidad, como lo haría una AFP, solo que este producto "garantiza la ganancia".

"El producto sale como una búsqueda para atender las necesidades de los clientes que aún no quieren tener una pensión de jubilación pero que son conscientes que tienen que hacer crecer su fondo para que su pensión crezca también. Entonces les decimos: qué te parece si yo hago crecer el fondo para que en el futuro tu pensión sea más grande y esté garantizado desde ya. Desde el primer momento sabes cuánto es lo que va a crecer tu fondo. Todo es garantizado", explica Alfredo Galdós , gerente central de Seguros de Vida de Pacífico Seguros a gestion.pe.

"La persona puede tomar el producto a los 55 años, toma un vida garantizada de 15 años, pero a los 60 años puede decir: quiero activar una pensión . Entonces, a partir de ese momento va a contar con una pensión bastante mejor de lo que hubiera tenido en el primer momento", agrega.

¿Cuánta es la ganancia que se puede garantinzar? Según Galdós, "si colocas un fondo de tu AFP [en la aseguradora] - imáginemos que en el bono de reconocimiento hubo un monto de 300 mil soles - entonces después de 15 años te vamos a devolver el monto que nos diste (300 mil) más otros 300 mil que hemos generado y un adicional de interés que vamos a calcular".

El ejecutivo se muestra optimista de la aceptación del mercado por Vida Garantía Flex, la cual podría 'combinarse' luego con su otro producto Renta Flex . "Esperamos cerrar el 2018 con mejores resultado de los que tenía la empresa antes de la disponibilidad del 95.5%, en el 2016".

"[En estos dos años] yo diría que los principales cambios que se han dado son por parte de los clientes. Cuando se da la ley todos corrían a sacar su fondo porque temían algo peor. Ya pasó un tiempo y ahora tienen miedo de que cambien las leyes y mañana no se pueda acceder a ese fondo. Eso es lo que le preocupa", menciona.

"Entonces los clientes han ido a sacar en fondo, algunos han invertido en cosas y otros tienen ahorros, pero programar las cosas a largo plazo no es tan fácil. No es fácil cuidar los fondos de pensiones y tomar decisiones a largo plazo. Entonces, ¿qué cambios han habido? que la gente hoy es más consciente que esto no es fácil y nosotros podemos hacer crecer el fondo como nadie en el mercado", concluye.