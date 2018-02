Aprenda cómo crear su propia app en ocho pasos sin ser experto

Los emprendedores y microempresarios que deseen diseñar y crear apps, sin necesidad de contratar un programador, ahora cuentan con herramientas en internet para lograrlo, como Mobincube. Varios expertos en tecnologías dieron ocho consejos para crear una aplicación, sin morir en el intento. Los pasos son:

1. Aclare su idea:

Es necesario responder: ¿para qué servirá mi app?, ¿qué problemas solucionará? y ¿yo usaría mi app? Además, busque si existen aplicaciones que presten los mismos servicios que la suya. “Si es así, no se desanime, recuerde que su idea de negocio puede basarse en la innovación, es decir que puede mejorar lo que ya existe”, afirmó Luis Eduardo Morales, experto en tecnología.



2. El modelo técnico y de negocio

Piense si desea que su aplicación sea nativa, es decir que los consumidores la encuentren exclusivamente para Apple, Android o Windows Phone, o si prefiere que sea híbrida.



Según Francisco Aranguren, ingeniero de sistemas, “es importante que luego de definir las características técnicas que tendrá su aplicación navegue por la web, en busca de conocimientos básicos de programación. Puede usar YouTube, para este propósito. Siempre busque un camino sencillo”.



Escriba el modelo de negocio, esto ayuda a despejar dudas acerca de ¿para quién va dirigida la aplicación?, ¿a qué sector le será útil?, ¿qué valor entregaré a los clientes? y ¿cuánto costará el proyecto? .

“Es importante nunca dejar de lado este paso. No olvide que la organización es la clave del éxito o del fracaso de las ideas, no basta con creer que se tiene todo claro. Se debe investigar y escribir, para que todo fluya”, aconsejó Juan Álvarez, empresario y experto en temas de emprendimiento.



3. Dibuje su idea

Plasme en una hoja cómo imagina que será la primera pantalla y la distribución de las funciones que tendrá la aplicación en el teléfono móvil, tomando como base la planeación anterior. No deje de lado la definición de los colores y en general del diseño. Estas características son relevantes a la hora de captar clientes y más en un entorno innovador, veloz y saturado de servicios, según David Garro.



4. Comparta su idea

Muestre sus dibujos y cuéntele a alguien cercano de qué se trata su aplicación. No olvide preguntarle por la opinión que tiene acerca de su idea y retroalimentar sus comentarios. “Hablar con alguien ajeno a la idea de negocio siempre será útil” afirmó Álvarez.

Pasos para crear una app Pasos para crear una app La República de Colombia

5. Construya su app

Es el momento de buscar herramientas en la web y las plataformas que ya hay en el mercado y que le permitan diagramar su aplicación. “Es fundamental perder el miedo, debe explorar lo más que pueda, para alcanzar su idea inicial” dijo Morales.



6. Comparta el piloto

Logre que un número considerable de personas prueben el piloto, para evaluar la facilidad de uso y la utilidad. Escuche los consejos atentamente y no deje de lado ninguna sugerencia que le hagan. Al finalizar, evalúe los comentarios que recibió y vea qué sería ideal implementar en su producto.



7. Busque financiación

Cuando sienta que su app está lista para ser compartida, con personas ajenas a usted, diríjase a alguna entidad pública o privada, para enseñarla, con el fin de conseguir dinero que le permitirá culminar y perfeccionar su proyecto. Una de las opciones es atender las convocatorias que hacen de manera periódica las entidades públicas como el Ministerio de las TIC. “Si en el sector público no hay ninguna convocatoria, diríjase a empresas privadas, dependiendo la finalidad del producto que usted creó, por ejemplo si es una app que facilitará la vida de los consumidores de seguros, entonces vaya a una aseguradora y permita que conozcan su idea. Tocar puertas es fundamental para emprender”, dijo Álvarez.



8. Promocione su app

Cree una estrategia digital y dé a conocer la aplicación a los consumidores. Además de lo anterior tenga en cuenta que, “existen nuevos públicos que necesitan ser cubiertos, si usted siente que su aplicación o solución digital sirve para atraerlos, no dude en emprender el camino, ya que si usted no lo hace alguien más lo hará. A su vez, si llega a cometer algún error no abandone su proyecto, porque esto le permitirá obtener información útil que más adelante podrá emplear para mejorar su idea”, afirmó Andrés Raigosa, docente de la Universidad Externado de Colombia.



Por último, “no olvide que para emprender su idea solo es necesario tener ganas y tocar todas las puertas posibles, porque de lo contrario nunca logrará sus objetivos”, concluyó Álvarez.



Diario La República de Colombia

​Red Iberoamericana de Prensa Económica (RIPE)