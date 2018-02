¿Ahorro datos conectándome a una red wifi gratuita?

Encontrar una red de wifi gratuita puede ser una tentación peligrosa para algunas personas que no pueden vivir sin estar conectados al Internet.

Ahorrar datos colgándose de estas señales’gratuitas’ tienen un precio y ud. lo paga entregando su información personal. Incluso puede ser víctima del robo de sus credenciales bancarias, al conectarse a estas redes.

Tengan mucho cuidado con ingresar tomando señales de wifi libre, especialmente en aeropuertos y hoteles, advierte José Marangunich, gerente de Seguridad Integral para los Negocios del BCP.

Es preferible que pida la contraseña si se encuentra y no entrar a estas señales donde su información se va a ver comprometida, señala.

En el caso que sea un ejecutivo que constantemente viaja fuera del país, puede adquirir sistemas de Internet móvil para que los use donde crea conveniente, agregó.

Y es que defraudador sabe que cuando le da señal de Internet tiene cuatro , seis o hasta 14 horas, en el caso de que se trate un viaje internacional, para obtener la información de la tablet, computadora o celular del individuo, alertó.

Phishing

La modalidad más frecuente que usan los delincuentes cibernéticos sigue siendo el phishing, dijo Marangunich.

El phishing es una “pesca”, que busca capturar a una persona haciéndole pensar que está ingresando a la página web que quiere acceder, explica.

Sucede mucho que cuando uno quiere buscar una página web va a buscadores, como Google, pone el nombre que busca y le muestran una serie de links. Los ciber-delincuentes lo que hacen es comprar en diferentes partes del mundo algunos links, y le agregan alguna “s” alguna “,” con la finalidad de engañar al usuario y que ingrese a esa página fraudulenta donde será victima del robo de sus credenciales, refiere.

Esto sucede porque la persona expone su información cuando no tiene buenas prácticas.

Uno tiene que digitar la dirección web a la cual quiere ingresar, no ingresar a links, no es seguro. Si no conoce la dirección web, mejor llame a la empresa y que le den la dirección y digítala, aconseja el ejecutivo.

Troyanos

Los delincuentes que operan en la red sabe lo que quieren los usuarios y les ofrecen eso.

Marangunich advirtió que los niños son los más vulnerables y los ciber delincuentes van a ellos. "Les ofrecen juegos gratis o acceso a información para sus tareas escolares. Entonces, el niño entra al link descarga la información que necesita pero también, sin saberlo, descargan algunos gusanos electrónico, los Troyanos", detalla.

El Troyano lo que hace es que cuando uno empieza a digitar la página del banco o la casa comercial a la que quiere ingresar,lo lleva a una página igual pero falsa. Con ello, el defraudador, en paralelo, obtiene toda la información del usuario, y éste lo primero que piensa es que tiene comprometido los sistemas del banco, cuando en realidad es su dispositivo el que está comprometido, precisa.

Por costumbre uno debería revisar sus dispositivos periódicamente y cambiar sus paswords, aconseja.