Cuidado con las estafas. Octubre, noviembre y diciembre son los meses en lo que se acentúan los viajes escolares –sobre todo la de promociones de primaria y secundaria– en ese sentido, de acuerdo al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) existen a nivel nacional 5,437 agencias de viajes autorizadas para operar y que se encuentran registradas en el Directorio Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos Calificados.

Lo que implica que son empresas que cuentan con las condiciones mínimas para prestar el servicio, que están establecidas en el reglamento de agencias de viajes y turismo.

“Vale decir que tienen un local o una oficina administrativa; equipamiento y personal calificado para prestar el servicio de viaje y turismo . Estos elementos garantizan la formalidad de la agencia de viaje y que ante cualquier queja o reclamo, el turista nacional o extranjero tenga la seguridad de identificar ante el Indecopi, que es la entidad competente para presentar una queja, al proveedor que asumirá la responsabilidad absoluta respecto al servicio prestado", explicó a Gestión.pe la directora de Normatividad del Mincetur, Isabel Mendoza.

Un dato clave es que para el Mincetur las agencias de viaje fuera del Directorio Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos Calificados operan bajo la informalidad pese a contar con RUC o licencia de funcionamiento, por lo que recomienda a todos los viajeros o padres de familia a cotejar en el portal web del ministerio que la empresa que se contratará forme parte de este directorio.

¿Cuánto ha avanzado la informalidad en este sector? La funcionaria indicó que una pesquisa realizada el año pasado por el ministerio en Cusco y Arequipa dio cuenta –por ejemplo– que el 31% de las agencias de viaje y turismo de Cusco no tienen RUC activo; 45% tampoco cuenta con licencia funcionamiento y 54% no cumplieron con inscribirse en el Directorio Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos Calificados.

Mientras que en Arequipa, un 20% no tiene RUC activo; 44% no cuenta con licencia de funcionamiento y 69% no cumplió con registrarse en el directorio nacional de prestadores de servicios turísticos.

“Lo cual evidenció que se necesita un trabajo muy exhaustivo y en eso estamos coordinando principalmente con los gobiernos regionales y con los municipios –porque son los que tienen competencia en autorizaciones– de poder incentivar la difusión del marco legal para que estas empresas puedan ponerse a derecho y también desarrollar una labor de fiscalización a fin de identificar al infractor y aplicar las infracciones que correspondan”, anotó.

En el caso de Lima, la indagación del Mincetur se centró en el distrito de Miraflores en la que descubrió que el 18% de las agencias de viaje y turismo no se registró en el directorio nacional de prestadores de servicios turísticos y que la mayoría si cumple con tener un RUC y una licencia de funcionamiento.

-Estafas usando el nombre del Mincetur-

Uno de los principales riesgos que genera la informalidad, es que viene surgiendo –lo que se ha acentuado este año– formas de comercialización que lindan con la estafa con llamadas telefónicas en las que se ofrecen premios y paquetes turísticos gratis a través de un ‘sorteo’. Para obtener la ‘ganancia’ de este ‘sorteo’, los estafadores incitan a los turistas a firmar un compromiso de crédito.

“Los estafadores están cambiando la modalidad y están ofreciendo servicios gratuitos en restaurantes y en todos los casos se dice que (estos sorteos) tiene el aval del Mincetur lo que es falso porque este ministerio no autoriza ningún tipo de sorteo, tampoco inscripciones en membresías, ni mucho menos premios”, explicó Mendoza.

Otra modalidad de estafa –añadió la funcionaria– es que algunas agencias informales exigen el pago por adelantado a través de una plataforma del internet, sin que se reciba el servicios. “La idea es combatir (las malas prácticas) no solo a través de la fiscalización, sino instruyendo al consumidor para que evite caer en estas trampas que echen a perder su experiencia de viaje”, acotó.