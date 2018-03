AFP responden a Aseguradoras: Los nuevos productos tienen menos rentabilidad para pensionistas

Hace un par de días Pacífico Seguros presentó Vida Garantizado Flex, un producto que asegura una ganancia (rentabilidad) de entre 6% - 7% al fondo de quienes que tengan un capital para recibir pensión futura, o para aquellos jubilados menores de 65 años que hayan retirado su fondo de la AFP .

El periodo de contratación de este producto es de 7, 10 y 15 años y tiene, entre sus características, la opción de que el asegurado reciba una pensión a partir del mes 37. "En caso de fallecimiento, los beneficiarios recibirán un seguro de vida además de su fondo con la rentabilidad ganada hasta ese momento", señala la aseguradora.

Si bien el Vida Garantizado Flex puede resultar para algunos como una opción interesante pues garantiza la rentabilidad del fondo, la Asociación de AFP ha advertido a los afiliados que quieran retirar su dinero - para invertirlo en otros instrumentos - que el Sistema Privado de Pensiones ( SPP ) ofrece ganancias más elevadas.

"El SPP [ AFP ] es el que más rentabilidad le provee al consumidor dentro del sistema financiero. Esto tomando en cuenta que estamos hablando de cualquier monto que la persona tenga en su fondo, es decir, que las personas que tengan 1 sol en su fondo como la que tiene 200 mil soles, recibirán la misma rentabilidad", señaló en exclusiva a gestion.pe Giovanna Prialé, presidenta de la AAFP.

"Con el REJA, hemos visto que el 67% de las personas que retiran el 95.5% de sus fondos están por debajo de los 65 años. Eso es una realidad, las personas han decidido asumir el riesgo de longevidad, pues tendrán que cubrir sus gastos por un periodo de 30 años a más. Lo que estamos viendo en el mercado, es que algunos sectores empiezan a desarrollar nuevos productos para satisfacer de alguna manera el apetito financiero de estas personas. Sin embargo, será función del consumidor comparar rentabilidades, habiendo descontado las comisiones", agregó.

A modo de ejemplo, Prialé explicó que existe el aporte voluntario sin fin previsional, el cual puede ser retirado en cualquier momento, y las veces que la persona desee; "este ha generado un rendimiento neto de comisiones de 8.1% en el Fondo 1, 11.33% en el Fondo 2 y 13.53% en el Fondo 3".

En ese sentido, aclaró que los nuevos productos que están apareciendo en el mercado, no solo tienen menos rentabilidad que lo que se está consiguiendo en el SPP, sino que, además, las personas al salir de una AFP, está perdiendo la cobertura del seguro de invalidez y sobrevivencia.

"[Los jubilados] no solo están asumiendo el riesgo de longevidad, sino también de accidentes y hasta enfermedad. Como lo he repetido muchas veces, la competencia es bienvenida siempre, y es parte de fomentar la mejora de los sectores económicos; pero todo esto tiene que ir acompañado también de un constate flujo de información hacia el potencial consumidor, como se dice, “con las reglas claras”, si existe información asimétrica, entonces finalmente no se le trasladará al usuario el beneficio total de esa competencia. Debemos preocuparnos, que el consumidor tome la mejor decisión dada la oferta en el mercado", sostuvo.

