AFP proponen que nuevos afiliados ingresen por default al fondo 3

El Sistema Privado de Pensiones ( SPP) registró en enero un total de 42,390 nuevos afiliados, la cifra más alta desde que se inició el esquema de licitaciones en el 2013, informó hoy AFP Pirma.

Según información de la SBS, el SPP cuenta con más de 6.7 millones de afiliados y más del 84% cotiza en el fondo 2, que es el de riesgo medio, al que los nuevos afiliados ingresan pordefault .

Para Renzo Ricci, gerente general de AFP Prima, una variable que influye en los retornos futuros de los afiliados es la elección del tipo de fondo.

"Lo que estamos viendo es que los jóvenes entran por default del SPP por eso la mayor concentración está en ese tipo de fondo; y ya después voluntariamente pueden cambiarse al Fondo 3. ¿Cuál debería ser la mezcla ideal? Pues que los jóvenes asuman mayor riesgo y estén concentrado en el F3 y ya cuando uno esté entre los 45 años y 60 ya se empiece a reducir esa proporción y empiecen a migrar al F1", precisó.

En ese sentido, dijo que podría haber un cambio regulatorio donde los default cambien de acuerdo a la edad. "Si ingresa al SPP de jóven el default debería ser el fondo 3; ya cuando uno cumple los 45 años automáticamente se migre al fondo 2, detalló.

No obstante, aclaró que si bien los jóvenes ingresarían al fondo de mayor riesgo, eso no quiere decir "que no tengan la libertad de elegir el fondo en el que desean cotizar".

"Solo será la recomendación que da el sistema de cómo debería ir cambiando de fondo en fondo por default y el afiliado podrá decir si quiere migrar a fondos de menor riesgo. Es una iniciativa que puede incluir bastante en las pensiones futuras. Siempre estamos trabajando iniciativas con la SBS y la AAFP como esta o soluciones para ampliar la cobertura", indicó el ejecutivo de AFP Prima.