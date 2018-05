AFP dispuestas a duplicar los fondos de los trabajadores mypes

La Asociación de AFP (AAFP) trabaja un proyecto piloto de matching contribution o contribución equiparada, junto a la Universidad del Pacífico y la ONG Innovation for Poverty Action (IPA), para por cada sol que aporte un trabajador mype a su fondo de pensión se le abone una cantidad similar o el 50%, según la edad y condición de cada uno de los afiliados.

Renzo Ricci, gerente general de AFP Prima , dio a conocer este esquema que - señaló - generará un incentivo para que los trabajadores independientes se formalicen "de manera sostenida y garantiza la eficiencia del gasto fiscal destinado a las pensiones, en comparación con el pago de pensiones no contributivas como Pensión 65".

"A través de distintas influencias del mercado se trata de corregir la problemática del mundo de la pequeña empresa que está más concentrada en la informalidad. El piloto, de acuerdo a lo conversado en la AAFP , se encargará durante seis meses a establecer tres grupos de clientes/afiliados de las micro empresas", señaló.

"El primer grupo es para reforzar los beneficios del SPP y no habrá ningún tipo de ayuda económica; un segundo grupo donde no solo vamos a mostrar los beneficios sino que cuando ellos aporten mensualmente a la AFP vamos hacer un marching contribution gratuito para el afiliado, si él aporta S/ 100 nosotros aportamos a su fondo S/ 50 en paralelo y así vamos seis meses. A un tercer grupo los educaremos pero en el momento de la ayuda cuando ellos aporten S/ 100 nosotros también aportaremos la misma cantidad. Esto es financiado por el IPA y la investigación de mercado la está haciendo la UP; nosotros estamos contribuyendo con el proceso de afiliación y educación", explicó.

Actualmente 6.7 millones de trabajadores están afiliados a las AFP; de ese total, solo el 50% cotiza de forma activa. "¿Qué pasa con el otro 50%? Pueden ser personas que estaban contratadas como dependientes y han dejado de trabajar o personas que han pasado del mundo dependiente al independiente o al mundo informal y esto implica que la mitad no está cotizando", sostuvo Ricci.

Además, se busca incentivar a que los afiliados ahorren de manera voluntaria. El aporte voluntario representa en Perú - repecto del aporte obligatorio - el 0.7%; mientras que en Colombia los aportes voluntarios son de 7% u 8%; en Chile el 2.7% y en México más de 1%.

Datos

Desde mayo del 2017 Prima AFP ha captado 334 mil trabajadores​. Su expectativa es llegar al 2019 con 400 mil afiliados.

De continuar con el ritmo de afiliaciones Prima AFP pasaría a ser la AFP con mayor número de afiliados, con más de 2.3 millones de inscritos al próximo año.

