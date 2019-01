AFP: Afiliados podrán hasta quintuplicar su fondo en caso de invalidez

Si usted está afiliado al Sistema Privado de Pensiones ( SPP ) y aporta mes a mes debe haber notado que, además del 10% que le descuentan de su sueldo para su fondo individual y la comisión por administración, se le descuenta 1.35% por Seguro de Invalidez, Sobrevivencia y Gastos de Sepelio. Este porcentaje va a una asegurada para que, en caso de un siniestro, pueda garantizarle una pensión.

En ese sentido, Giovanna Prialé, presidenta de la Asociación de AFP (AAFP ) resaltó que si al afiliado se le detecta una enfermedad que califica como invalidez, y además es terminal porque reduce su expectativa de vida, le corresponde que la compañía de seguros realice un aporte adicional que puede ser tres o cuatro veces el tamaño del fondo .

"Por ello, es importante que el afiliado busque asesoría en su AFP para presentar su CESI, que es la solicitud de evaluación de calificación de invalidez. Porque puede ocurrir que cuando tienes una enfermedad que es crónica en algún momento se convierte en una enfermedad terminal", explicó a gestion.pe.

En esa línea, precisó que para que la aseguradora pueda incrementar el fondo del afiliado es requisito que éste esté trabajando al momento de presentar la CESI, "La fecha de ocurrencia de la enfermedad o el diagnóstico que lo invalida para el trabajo es la que determina si tiene cobertura adicional en la compañía de seguro o no", advirtió.

Así por ejemplo, explicó que el afiliado cuando presenta la solicitud para recibir una pensión de invalidez debe tener registrado como mínimo cuatro aportes en ocho meses.

"De esta forma la compañía de seguros hará el aporte adicional que en promedio puede ser tres o cuatro veces el tamaño de tu fondo (...) La pensión en promedio tiene que ser el 70% de la remuneración antes de invalidarse, si la invalidez es permanente. Si la invalidez es temporal la pensión será el 50% de la remuneración que percibía el afiliado", subrayó.

Prialé comentó que el sistema ha otorgado pensiones de invalidez a jóvenes de 21 años. "Es importante que la gente joven tenga presente que en caso que les ocurra algo tienen la cobertura de la compañía de seguros que le va a permitir tener una pensión desde el momento que se invalidan y que protegerá además a sus dependientes", sostuvo.

Si no tiene cobertura del seguro

Si usted no tiene los cuatro meses de aporte, en un periodo de ocho meses, el dinero que tiene acumulado en su fondo no se pierde.

"Si tienes cinco meses sin pagar el aporte previsional y se determina que tienes invalidez para el trabajo lo que va a ocurrir es que no tendrás derecho al aporte adicional de la compañía de seguros y tendrías que pensionarte solamente con lo que tienes en tu cuenta de capitalización individual", detalló la presidenta de la AAFP.

"Por eso es importante decirle a los trabajadores independientes que pueden aportar al SPP y pagar su seguro previsional en base a la remuneración mínima vital que está en 930 para que en el caso en que tengan una ocurrencia tengan el aporte adicional de la compañía de seguros", agregó.

Cabe señalar además que la pensión de invalidez, con el seguro previsional, le permite al afiliado acceder a una pensión promedio de S/ 1,500 mensuales, monto superior a lo que ofrece el sistema nacional de pensiones, que está en S/ 500 por invalidez.

