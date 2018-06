AFP: Afiliados se mantienen en la ONP porque no se actualiza bono de reconocimiento

La Asociación de AFP (AAFP ) destacó que los jóvenes que ingresan al mercado laboral formal (siete de cada 10) prefieren afiliarse al Sistema Privado de Pensiones ( SPP ), porque saben que su dinero estará en una cuenta individual y obtendrán rentabilidad.

Esto en respuesta al jefe de la ONP , Alejandro Arrieta , que indicó que "hay gente que se mantiene en el sistema público-ONP, a pesar que económicamente no es lo mejor porque desconfía de las AFP .

"Los afiliados no desconfían de las AFP, las personas se mantienen en el sistema público porque no quieren perder sus aportes, ya que el último bono de reconocimiento es del año 2001, lo que causa una distorsión en las preferencias de los afiliados", señaló a gestion.pe, Giovanna Prialé, presidenta de la AAFP.

"La rentabilidad que generan las AFP es superior a cualquier herramienta del mercado financiero. Además las personas han podido observar año a año cómo va incrementándose su fondo en el SPP, dándoles la oportunidad no solo de mejorar su pensión, si no también de que sea sistema que refleja su esfuerzo de ahorro, pues no se queda con el dinero de ningún trabajador, a pesar de que haya aportado solo un mes", continúo.

Bono de reconocimiento

En esa línea, la presidenta de la AAFP, indicó que es necesario actualizar el bono de reconocimiento para que los afiliados se trasladen libremente de la ONP a la AFP, y que les sea reconocido al trabajador sus aportes no sólo hasta el 2001, si no hasta la última fecha que aportó a la ONP.

"No es posible que se queden con el aporte de 16 años del afiliado al sistema público cuando quiere pasarse al privado. El segundo punto es que hay muchas personas afiliadas a una AFP que por error de su empleador, sus aportes fueron a parar a la ONP indebidamente; ese dinero debe retornar al fondo del trabajador en su AFP, y además se debe parar con esos aportes indebidos porque hasta la fecha siguen ocurriendo", concluyó.

