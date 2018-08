El 30% de los fondos que acumulan afiliados de AFP va a pago de comisiones

El nivel de las comisiones que se cobran en el Sistema Privado de Pensiones (SPP) sigue siendo objeto de debate.

Un reciente informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) consideró que las comisiones que pagan los afiliados a las AFP en Perú son elevadas y tienen impacto sobre la pensión que recibirán. El FMI propuso poner topes a estos cobros.

La Asociación de AFP ( AAFP) respondió que las comisiones han venido bajando por la eficiencia generada por las propias AFP (sistema AFPnet) y las licitaciones de afiliados, y sostuvo que no son necesarios tales topes.

Según datos de la Superintendencia de Banca Seguros y AFP (SBS), entre 1995 y junio del 2018 los comisiones que las AFP cobraron a su afiliados suman S/ 16,915 millones, monto que equivale a 10.8% del fondo total acumulado que administran a la fecha las AFP (S/ 156,009 millones).

La comisión total pagada por un afiliado desde que ingresó al SPP y hasta que se jubila (65 años), representa entre el 25% y 30% del fondo de pensiones que generó en ese periodo, según un estudio que viene desarrollando Noelia Bernal, profesora del Departamento de Economía de la Universidad del Pacífico.

“Ese porcentaje significa que entre el 25% y 30% del ahorro para tu jubilación se va en comisiones para las AFP. En un mundo ideal, donde no se pagarán comisiones, tu pensión sería 25% más grande. Es un montón, sobre todo, para los que tienen pensiones más bajas”, sostuvo.

Margen atractivo

Consideró muy relevante generar un debate y mayor investigación sobre cómo las comisiones que se pagan en el SPP tienen impacto en el bienestar de los afiliados a través de las pensiones. “Así como el Estado se preocupa por ayudarnos a ahorrar, también tiene que preocuparse de que el precio que nos cobra el proveedor de este servicio sea adecuado”, dijo.

Desde su creación en 1993 hasta ahora, las AFP acumulan aproximadamente ganancias netas de S/ 5,340 millones, según la SBS. Con dicho monto y los ingresos por comisiones se tiene que el margen de las AFP estaría alrededor de 31.6% para el periodo de 25 años considerado.

“Sin duda, un margen atractivo”, opinó Bernal.

“Sí creo que las comisiones (que cobran las AFP) están un poco altas y que podrían bajar si se ataca el problema de raíz”, señaló Jorge Guillen, vicerrector encargado de Investigación de la Universidad ESAN.

Comparando con Chile, por ejemplo, la diferencia de las comisiones, en promedio, es de alrededor de medio punto porcentual, indicó Guillen. Pero en el vecino país hay una mayor cobertura y la informalidad laboral es menor, explicó. Un factor que es una de las barreras para la reducción de comisiones en Perú son los costos que pagan hoy las AFP por sus cobranzas.

Licitación

Para el experto, la licitación de afiliados que se lleva a cabo cada dos años desde el 2012 no está surtiendo el efecto deseado para reducir comisiones. “Una licitación en medio de una concentración de mercados no funciona, porque puede haber cartel o colusión”, opinó.

Bernal coincide en que se debería revaluar el mecanismo de licitación de afiliados, porque no ha funcionado.

Así, en estas subastas se pide a las AFP que ofrezcan la comisión más baja en cualquiera de los dos componentes de la comisión mixta: por flujo (porcentaje de remuneración) y por saldo (porcentaje del fondo de pensiones).

Y lo que han hecho las AFP es ofrecer una comisión más barata, pero solo en el componente por flujo. “Desde que se iniciaron las licitaciones, la comisión por saldo prácticamente se mantiene al mismo nivel”, advirtió.

Dijo que el componente por flujo no representa fuertes ingresos para las AFP y desaparecerá en el 2023, mientras que el cobro por saldo es más relevante y prevalecerá desde ese año para la mayoría de afiliados, incluidos los nuevos.