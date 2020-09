Imponer límites a las tasas de interés de los créditos dejaría a muchas personas fuera del sistema financiero, advirtió la Asociación de Bancos (Asbanc).

En el Congreso se viene evaluando algunas propuestas para poner topes al costo de los préstamos que ofrecen las entidades financieras.

“Eso no ha funcionado nunca para reducir las tasas. En Perú ya lo hemos tenido y lo único que genera es un esquema de racionamiento (del crédito)”, afirmó Martín Naranjo, presidente de Asbanc.

Con topes en las tasas de interés varias instituciones financieras no cubrirían sus gastos operativos y de provisiones, explicó Sergio Urday, jefe de Estudios Económicos de Asbanc. Frente a ello tendrían dos caminos: restringir los créditos o poner más comisiones para compensar.

Pero en Perú sería prácticamente imposible aplicar mayores comisiones, pues están altamente reguladas, dijo.

“Entonces a las entidades financieras que prestan a los segmentos de clientes más riesgoso no les quedaría otra que dejar de atenderlos y empezar a atender segmentos menos riesgosos o, en el peor de los casos, salir del mercado”, advirtió Urday.

Fuentes ilícitas

Un análisis de Asbanc estimó la restricción crediticia si en Perú se impusieran topes al costo de los préstamos de 1.5 veces la tasa promedio del sistema financiero, nivel similar al que hay en Colombia y Chile

Así, en los créditos de consumo, seis entidades financieras excederían el límite y tendrían que salir del mercado o dejar de atender a 1.8 millones de clientes.

En los préstamos a las pequeñas empresas, 18 instituciones superarían el límite y 310,000 de sus clientes quedarían excluidos de financiamiento. Y, finalmente, para los créditos a microempresas siete entidades excederían el tope y 768,000 de sus clientes verían restringido su acceso a recursos financieros.

“Los más afectados con esta medida serían la población de la base de la pirámide, los más vulnerables”, dijo Naranjo. Advirtió que al poner controles a las tasas de interés se estaría “regalando” el mercado a fuentes ilícitas de financiamiento.

En Colombia y Chile han avanzado esquemas de préstamos como el “gota a gota”, cuyos fondos provienen del narcotráfico, porque existen topes a las tasas de interés, afirmó. En Perú, en cambio, no entraron con la misma profundidad precisamente porque no hay controles, añadió.

Prevén mayor dinamismo por tarjetas sin membresía

Por disposición de la SBS, las entidades financieras tienen hoy la obligación de ofrecer al menos una tarjeta de crédito sin cobro de membresía. Esta medida probablemente dinamice el uso de los plásticos, estimó Sergio Urday, jefe de Estudios Económicos de Asbanc. “SBS está exigiendo que se cree un producto estándar de tarjeta de crédito que no cobre membresía y que lógicamente ofrecerá menos beneficios”, dijo Urday. Refirió que ya los bancos tienen políticas para exoneración del cobro de la membresía, comisión que responde a servicios adicionales para el titular de la tarjeta.

Martín Naranjo, presidente de Asbanc, recomendó a las personas tomar la tarjeta de crédito que se adecue a sus necesidades. Por ejemplo, si se quiere un plástico para respaldo y uso esporádico podría ser mejor aquel que no cobra membresía. “Financiar consumo con tarjeta no tiene mucho sentido porque, per se, el consumo no genera capacidad de pago”, dijo.