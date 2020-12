Según un estudio reciente de la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI, por sus siglas en inglés), el 77% de los usuarios de Internet ha usado YouTube para escuchar música. Esta cifra la convierte en la plataforma música más popular, incluso por encima de Spotify y Apple Music.

En ese sentido, la compañía informó el año pasado haber pagado más de US$ 2, 200 millones en regalías provenientes de su negocio publicitario. El 67% de ese monto estuvo dirigido a los titulares de derechos principales, es decir, músicos y compositores, según Forbes.

Sin embargo, según The Recording Academy, existe una disparidad entre las ganancias de la plataforma y el pago de regalías.

Ganancias

De acuerdo con IFPI, los ingresos publicitarios de la popular web aumentaron en un 36% durante el 2019, alcanzando los US$ 15.1 mil millones. Asimismo, han superado los 20 millones de suscriptores de pago para YouTube Music.

Pero para los artistas, las grandes ganancias de YouTube no significan un incremento considerable en sus cuentas bancarias. El mismo informe de IFPI señala que YouTube paga a los creadores de música tan solo US$ 0.00074 por cada stream, convirtiéndola en la plataforma con los pagos más bajos entre las grandes. Spotify paga cinco veces más, a US$ 0.00397 por stream, mientras que Apple Music paga US$ 0.00783.

A principios de noviembre, YouTube desarrolló nuevas estrategias para aumentar los ingresos publicitarios de la música, añadiendo por ejemplo anuncios de 15 segundos a su contenido. No obstante, los expertos señalan que eso no resuelve el impasse.

“La cantidad de ingresos que YouTube paga a la industria de la música no es el problema; sino es el precio por stream”, afirma Mark Mulligan en el informe “State of the YouTube Music Economy 3.0” de MIDiA Research.

Cambiar las normas

Pero al parecer YouTube tiene pocos incentivos en cambiar las normas. Como señala The Recording Academy, la función que ayuda a los creadores a notificar e intentar eliminar el contenido infractor de la plataforma es ineficaz. Pero no solo eso, sino que el problema está en que esa “piratería” es la que genera inmensas ganancias para la compañía a través de los anuncios publicitarios que se ven antes y durante la emisión, además de un pago menor para los creadores.

“Los titulares de derechos simplemente quieren obtener lo que ven como una tarifa más justa para su música y, después de años de frustración, han recurrido a la legislación para tratar de crear un nuevo marco de derechos que esperan que obligue a YouTube a otorgar licencias de manera diferente”, sostiene Mulligan.

Potencial

De acuerdo a la investigación de Mulligan, el mercado del streaming musical se está desacelerando en los últimos años. Sin embargo, a pesar de que YouTube ha dejado de convencer a sus usuarios para convertirse en suscriptores de pago, continuará incrementando su audiencia general.

Y es que si YouTube optimizara todo su potencial, podría convertirse en la fuente de ingresos más grandes para quienes viven de regalías, según el informe.

El estudio además sugiere que YouTube es un activo clave de descubrimiento, marketing y contenido con publicidad para artistas y sellos. Es la aplicación de streaming de música más utilizada en todas las edades, con un uso activo semanal más alto entre los usuarios de 16 a 19 años y una penetración del 70%.

En cuanto a los artistas, Mulligan manifiesta que deben comprender mejor la plataforma. Desde la monetización del fandom hasta el lanzamiento de nuevas suscripciones y formatos de música, recomienda diversas soluciones estratégicas para que el mundo de la música disfrute de una mejor experiencia en YouTube.