La orquesta You Salsa cerró el 2019 con cuatro éxitos en la radio, más de 400 shows y una gira promocional por México. Sin embargo, este año, pocos días después de celebrar su nominación en “Premios Tu Música Urbano”, se declaró en el Perú la inmovilización social. La agenda cambió, las presentaciones se cancelaron y llegó el momento de darle un giro al negocio. Víctor Sánchez, socio de You Salsa, conversó con Gestión sobre el plan que garantizaría ingresos a las 25 familias que dependen de la agrupación.

¿Qué es lo que proyectaban hacer este año y ha quedado estancado?

Nos proyectábamos afianzar la trascendencia musical internacional de You Salsa, que se había potenciado con las dos últimas generaciones. Pero se cancelaron las giras programadas para mayo. Teníamos planes en Ecuador, México y Chile. Hace una semana acabamos de dar una entrevista para Miami y España.

¿Qué reflexión le deja esta coyuntura que repercute fuertemente en la industria musical?

Tal vez, no pusimos los ojos donde debíamos y esperamos este momento para analizar nuevas oportunidades. Se puede hacer algo más que solo esperar las presentaciones de fines de semana.

¿Por ejemplo?

Vamos a lanzar una escuela virtual de música. Ideamos esta plataforma para principalmente generar ingresos para los músicos.

Es posible acceder a clases de música en línea. ¿Cuál considera que será el valor agregado de este producto?

Que te enseñe la misma gente que trabaja en el medio es importante. Vamos a dar clases magistrales en alianza con Tony Succar y el cantante español Marcos Llunas. Hemos producido nuestros temas de la mano de ellos.

¿Están trabajando al mismo tiempo en la producción de nuevos temas?

Entre enero y febrero se grabaron dos temas, uno con Corazón Serrano y otro con Marcos Llunas. Estos temas han ingresado muy bien en la distribución digital. Vamos a seguir produciendo y haciendo videos, porque allí hay una rentabilidad con la que podemos mantenernos.

¿Monetizan sus canales digitales?

Sí, y ya hace un tiempo recibimos el dinero de los primeros 100,000 suscriptores de YouTube. En el Perú, los artistas no le habían dado prioridad a la distribución digital de sus productos a través de plataformas como Spotify y YouTube. Ni si quiera los que más tiempo tienen en la industria.

Consideran que llevan la ventaja en ello, ¿cómo le sacarán provecho?

Hay un plan este año para grabar temas exclusivamente para las plataformas digitales. No lo teníamos tan estudiado con esto, pero ahora vemos los números y hemos llegado a tener 500,000 oyentes mensuales en Spotify a pesar de ser una orquesta tan joven.

¿Y los live shows son una posibilidad rentable en el Perú?

Sentimos que el público puede ver nuestras presentaciones grabadas en Internet. No queremos intentar rentabilizar por ese lado, porque el público no pagará lo mismo que por asistir a un local privado. No es la misma experiencia la que va a disfrutar desde la pantalla del celular.

¿Las producciones de este año seguirán covers o temas propios?

“Cómo se perdona” fue el primer tema propio y lo versionamos con Corazón Serrano. Ha dado buenos resultados. Alcanzamos un público al que no llegábamos. El segundo tema propio está en proceso de grabación. Además, dos o tres artistas están a la espera de grabar con nosotros.