Los Ángeles.- Desde el multimillonario éxito de “Joker” hasta uno de los filmes más taquilleros de Quentin Tarantino, muchos de los nominados a mejor película al Oscar este año han atraído grandes multitudes a los cines.

Este es el segundo año consecutivo en que los votantes de la Academia eligen películas muy vistas, en oposición a una tendencia a honrar a filmes independientes como “Moonlight” y “The Hurt Locker”, que se exhibieron ante audiencias más pequeñas en salas dedicadas al cine-arte.

Seis de las nueve películas que compiten por el mayor premio de la industria, que se entregará el domingo, han recaudado más de US$ 100 millones en todo el mundo, según datos de Box Office Mojo. La comedia negra “Joker”, de Warner Bros de AT&T Inc, lidera el grupo con US$ 1,070 millones.

Le sigue la carta de amor a la década de 1960 de Tarantino, “Once Upon a Time in Hollywood”, con US$ 389.3 millones, lanzada por el estudio de cine Sony Corp. Esta fue la segunda película más taquillera de la carrera del cineasta.

En tanto, el filme épico sobre la Primera Guerra Mundial “1917” y el drama del automovilismo de la década de 1960 “Ford v Ferrari” han superado los US$ 200 millones en todo el mundo.

Las considerables ventas de entradas muestran que los espectadores acudieron el año pasado a ver dramas orientados a los adultos y no sólo espectáculos de héroes de acción y secuelas que dominaron los modernos complejos de multisalas, dijo la crítica cinematográfica de Vulture Alison Willmore."Ha sido alentador en ese sentido", dijo Willmore. “Se sentía contrario a la narración que las únicas películas que la gente realmente iba a ver masivamente fueran franquicias”, añadió.

Los honores anteriores para películas más pequeñas habían generado preocupación de que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas no estuviera en contacto con el público y que sus elecciones perjudicaran las clasificaciones de televisión para la transmisión de los Oscar.

Cuando “Moonlight” fue elegida mejor película en 2017, había vendido sólo US$ 22.3 millones en entradas en Estados Unidos y Canadá.

Este año compiten dos películas de Netflix “Marriage Story” y “The Irishman”. La compañía no revela cuánto dinero recaudan sus filmes en los cines, pero ha dicho que la cinta sobre la mafia “The Irishman” es un éxito en streaming.

Incluso el drama en coreano “Parasite”, una sátira oscura sobre la inequidad nominada a mejor película este año, ha convocado a las audiencias a los cines, recaudando US$ 163.3 millones en la taquilla mundial.