En las primeras semanas de la cuarentena, el alcohol comenzaba a escasear en los puntos de venta, pero el cuerpo y la mente pedían cócteles refrescantes. Tocaba agotar los stocks acumulados en casa y, en ellos, abundaban las botellas de whisky. En mi cabeza, las dudas crecían mientras recordaba frases de toda la vida: “el buen whisky se toma solo” o “el whisky es para calentar el cuerpo y el alma”. Pero el libro “Coctelería argentina”, de Tato Giovannoni, me convenció de dejar esas ideas atrás. Si el creador de Florería Atlántico (puesto 18 de “The World’s 50 Best Bars 2022″) se animaba a coctelear con whisky, ¿por qué yo no?

Así fue que el “Cogote Patagónico” de Giovannoni, una variante del clásico Highball, se convirtió en uno de los tragos favoritos en casa: refrescante, ligero y muy fácil de preparar. En un vaso largo, se colocan una piel de manzana roja en forma de espiral y tres bloques de hielo. Luego, se agregan 40 ml. de whisky y 20 ml. de sauvignon blanc patagónico (o, en tiempos de escasez pandémica, la botella de vino blanco más rescatable). Se completa con ginger ale. “En el Perú, hemos aprendido de whiskys tomando blended scotch, con la costumbre de tomarlo puro. Pero no estamos en Escocia a 2 grados centígrados: aquí a un whisky se le puede poner hielo y usarlo en cócteles, siempre entendiendo la base del producto”, dice José Luis Valencia, brand ambassador de Glenfiddich. Esta marca es la pionera de la categoría single malt, un tipo de whisky que suele aportar perfiles singulares y versátiles para coctelería, frente al balance y complejidad de los blended. Para abrir el mediodía, se sugiere un Mint Julep con un whisky 12 años. (Foto: Glenfiddich) Valencia nos propone tres clásicos para seguir explorando las posibilidades del whisky a lo largo de un día de verano. La primera, para abrir el mediodía, es un Mint Julep, el clásico del derby de Kentucky, con un whisky 12 años y dos ligeras variaciones: un almíbar de hierbabuena para acentuar lo herbáceo y frutos rojos estrujados, como frambuesas, para darle más frescor. Luego, un Penicillin, también con un 12 años, para acompañar una parrilla marina de media tarde. Y, para cuando caiga el sol, un Manhattan de verano, con un 15 años añejado con el sistema solera, orange bitters y Cocchi Rosa Americano como vermú, que le da a la mezcla un hermoso color rosé. Un Penicillin, con un 12 años, viene bien para acompañar una parrilla marina de media tarde. (Foto: Glenfiddich) Claves Mint Julep: En vaso, 2 oz. de whisky y ¾ oz. de almíbar de hierbabuena. Machacar unas frambuesas. Completar con abundante hielo roto y hierbabuena.

y ¾ oz. de almíbar de hierbabuena. Machacar unas frambuesas. Completar con abundante hielo roto y hierbabuena. Penicillin: En coctelera, 2 oz. de whisky , ¾ oz. de almíbar de miel y kion, ½ oz. de limón tahití y hielo. Batir hasta que se enfríe.

, ¾ oz. de almíbar de miel y kion, ½ oz. de limón tahití y hielo. Batir hasta que se enfríe. Manhattan: En un vaso mezclador frío, 1 ½ oz. de whisky , 1 ½ oz. de vermouth, un dash de bitters y hielo. Mezclar y colar.

, 1 ½ oz. de vermouth, un dash de bitters y hielo. Mezclar y colar. ¿Y para el amante del whisky neat? Pruebe un brindis con Glenfiddich Grand Cru, una edición limitada de 23 años, finalizada en barricas cuveé. Sírvalo frío, en copa coupé. Sobre el autor Gonzalo Carranza es socio de LLYC y coctelero aficionado.