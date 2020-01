La crisis de los incendios forestales sigue devastando las comunidades en toda Australia. Miles de casas se destruyeron, se quemaron cerca de 18 millones de hectáreas, millones de animales se perdieron y más de 20 personas murieron.

La comunidad de WeWork a nivel global es inmensa, hoy son más de 625,000 personas en más de 127 ciudades alrededor del mundo, y muchos de sus miembros y empleados preguntaron qué podían hacer para ayudar a los afectados por esta tragedia.

Es por ello que la compañía decidió lanzar una campaña para recaudar fondos para la Cruz Roja Australiana amplificando el mensaje a través de su red global. Además, WeWork triplicará los primeros US$ 50 mil en donaciones que su comunidad, empleados y miembros, darán a la Cruz Roja Australiana.

Por cada US$ 1 ecaudado, WeWork contribuirá con US$ 3 . Esto significa que si recaudan US$ 50 mil, la empresa contribuirá con una contribución total de US$ 150 mil, financiada US$ 50 mil desde la compañía, y US$ 50 mil por Miguel McKelvey, cofundador de la firma y Director de Cultura, y Marcelo Claure, Presidente Ejecutivo de la empresa. Ambos están muy comprometidos con la causa y donarán además US$200 mil.

Todas las donaciones irán directamente a los esfuerzos de recuperación y ayuda de la Cruz Roja Australiana. Todo aquel que desee donar, podrá hacerlo directamente en la página de recaudación de fondos: fundraising page.

Cada dólar de su contribución tendrá un impacto directo en la reconstrucción de comunidades afectadas por desastres en toda Australia.