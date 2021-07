Este martes 13 de julio se desarrollo el webinar “Sobrecarga de información en las empresas”: desafíos para el uso estratégico de los datos, evento organizado por la UTP y que contó la participación de diversos especialistas internacionales expertos en el tema.

Enrique Dans, profesor de innovación de la IE Business School, abrió la conferencia y habló acerca del uso estratégico de los datos por parte de las empresas y como deben afrontar esto hoy en día.

El especialista pone el ejemplo de Amazon, y como esta empresa es capaz de extraer los datos para poder crear Amazon Go, una tienda en donde uno toma lo que quiere y solo se va de ahí. Toda la infraestructura es parte de un sistema en donde se capturan los datos: quién entró, que tomó y cuántas unidades, y cuando el comprador sale de la tienda puede ver cuanto le costó todo.

Entonces, se está empezando a ver el machine learning y la inteligencia artificial como algo que se convierte en una parte fundamental de las compañías, una creación de valor muy importante.

“En la practica los datos en magnitudes industriales se utilizan generalmente para extraer conocimiento, es decir, del dato se pasa a extraer cuales de ellos representan conocimiento significativo”.

Para Dans el machine learning es algo que todos deberían saber, ya que hoy en día hace una diferencia si te pagan más o te pagan menos en un trabajo, aporta mucho al CV.

No obstante, hay muchos mitos respecto al machine learning, muchas personas creen que para saber sobre esto hay que tener conocimientos muy avanzados sobre estadística, programación, matemáticas y en general, ser un genio de las computadoras. No obstante, en la realidad no es así.

“En la mayor parte de las empresas cuando hacemos machine learning, lo que hacemos es poner nuestros datos en un sitio o un repositorio y empezar a removerlos hasta que lo que salga por el otro lado sea una respuesta que tenga sentido, sino tiene sentido ¿que hacemos? Seguimos removiendo, es decir, probamos otro algoritmo”, señala.

Entonces, ¿por qué fallan tantas empresas cuando intentan aplicar el machine learning? Y la respuesta es que se complican demasiado.

Lo que ocurre es que esto empezó como herramienta que tenía que fabricarse, pero hoy en día ya existen y lo que hay que hacer es utilizarlas.

Los datos se generan todos los días en las compañías, lo que hay que hacer es hacerlos comestibles por un algoritmo, es decir, tomar la base de datos, aislar cada tabla de datos para convertirlas en tablas en los cuales los datos están aislados por variables de manera que no están vinculados entre si.

Luego se pasa a reforzar esta base de datos con data externa, desde el tiempo que hizo hasta opiniones en redes sociales.

“La realidad es que el 80% del tiempo las personas que se encargan de esto se la pasan aburridos, recolectando datos , transformándolos para que sean utilizables por el algoritmo y definir las prestaciones que se van a querer”.

Adrián Quilis, director de business intelligence de Mercado Libre Argentina, señala que la tecnología es la parte mas fácil del desarrollo de una estrategia de data y analitycs .

“Hoy por hoy, generar los dato y procesarlos y saber almacenarlos es fácil y para las empresas la capacidad de analítica está al alcance de todos. Ya hay distintas alternativas de pasar los datos y aprovechar la capacidad que tienen diversas empresas”, agrega.

El desafío está en poder identificar esas iniciativas donde a partir de los datos y la aplicación de machine learning se pueda obtener una ventaja competitiva.

Andrés Bucchi, VP de data y analitycs de Sodimac Chile, dice que el primer punto que una empresa debe ponerse sobre la mesa es el cambio cultural, por que hoy en día las decisiones se toman en las empresas con o sin data.

Entonces, introducir esta cultura de uso de data en la compañía tiene un impacto inmediato y es mucho mas económico que integrar el sistema de precios con algoritmos avanzados que ocupan una masa de datos que antes era casi imposible procesar.

Mariana Leguizamón, gerente central de segmentos y marketing analítico de Interbank, destaca mucho la importancia de aprender sobre estrategias para el manejo de data.

“No se debe esperar que la data esté lo mejor posible, sino empezar a explorarla, porque la verdad que hoy hay un mar de data, pero lo importante es como obtenemos información a raíz de esa data”.