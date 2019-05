¿Qué es Wangiri? La nueva modalidad de estafa que le roba dinero al contestar su teléfono

¿Le ha pasado que su celular sonó una sola vez en diferentes momentos del día y la persona que trató de comunicarse con usted no le dejó ningún mensaje? Si le ocurrió esto, no piense en devolver la llamada, pues podría ser víctima de una nueva modalidad de estafa denominada “Wangiri”, que ya fue alertada por las autoridades estadounidenses.

¿QUÉ ES LA ESTAFA WANGIRI?

“Wangiri”, que proviene del japonés “llamada y corte”, también es conocida como “One Ring”. Es una nueva estafa que tiene como víctimas a usuarios de telefonía móvil . Ésta se activa cuando un robocaller llama repetidamente a un número determinado y cuelga después de una o máximo dos timbradas.

Si la víctima elegida por ellos, decide devolverles la llamada empiezan a cobrar dinero. Mientras más tiempo se encuentre en línea, a pesar de que no le contesten o trate de descifrar lo que le dicen, más ganan estos individuos.

Con esta modalidad, los delincuentes tratan de comunicarse con usted varias veces hasta que le devuelva la llamada.(Foto: Freepik)

¿CÓMO COBRAN A TRAVÉS DE WANGIRI?

Las llamadas devueltas a los números que salen en su celular como perdidas se traducen en dinero en efectivo, que irá directo a la cuenta de los estafadores.

La víctima de esta modalidad de estafa se da cuenta del robo cuando le llega en su recibo de facturación un monto superior al que paga mensualmente. Del dinero que deposita, un gran porcentaje se va a los bolsillos de estas personas.

¿CÓMO DETECTAR A ESTOS ESTAFADORES?

La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos está alertando a los consumidores sobre oleadas de este tipo de llamadas fraudulentas. Para identificarlas detectaron que las llamadas se basaban en el código de país 222 de la nación de África Occidental de Mauritania y que se estaba extendiendo en Nueva York y Arizona.

Sin embargo, los robocallers se han vuelto más avanzados a cuanto al ocultamiento de la numeración con la que llaman y ahora están falsificando o imitando números de otros lugares.

El costo potencial de una de estas llamadas a un consumidor "varía ampliamente según la ubicación del número. (Foto: Freepik)

“El fraude internacional de ingresos compartidos se produce cuando los estafadores dirigen intencionalmente llamadas telefónicas a números telefónicos de tarifa Premium. […]. El costo varía según la ubicación del número y la cantidad de tiempo que se pasa en el teléfono”, dijo a The New York Times Tim Prugar, vicepresidente de operaciones de Next Caller, una compañía de tecnología de verificación en tiempo real.

CONSEJOS PARA NO SER VÍCTIMAS DE WANGIRI