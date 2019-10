Según Newzoo, durante el 2018 en América Latina, las ventas relacionadas con el sector videojuegos alcanzaron más de US$5,000 millones, con un crecimiento anual de 13.5%. Además, se estima que en la región existen unos 234,050,000 de gamers, un mercado extenso en el cual Linio decidió comparar los precios de los principales mercados a nivel regional.

Según el Índice de Precios de Videojuegos realizado por Linio, un latinoamericano gasta US$ 462 en promedio por una consola de videojuegos, es decir unos S/. 1,553.38.

Según el estudio realizado por la empresa de e-commerce, Perú es uno de los países más caros para comprar consolas de videojuegos, superando a países de la región como Chile, México y Colombia.

Así, el costo de una consola en promedio en Perú es de US$ 465, uno de los más caros de la región, solo superados por Brasil (US$ 477) y Argentina (US$ 562).

Estados Unidos y Canadá son los países con precios más económicos para comprar consolas de videojuegos, según Price Index de Linio.

Cabe recordar que Perú también es uno de los países de la región más caros para comprar una computadora, con un precio promedio de US$ 1,151 (S/ 3,855) por computadora, siendo el más caro de los cinco países encuestados (Gestión 28.06.2019)

En el estudio de videojuegos se muestra que la consola más cara disponible en Perú es el Xbox One X, que tiene un precio promedio en línea de S/. 2,446.75. Le siguen el PlayStation 4 Pro, Play Station 4 Slim, Xbox One S, Nintendo Switch y el Super Nintendo NES la consola más accesible con un precio promedio de menos de S/ 350.

Juegos más populares

Según Linio, los títulos de videojuegos más populares son: Crash Team Racing, FIFA 19, God Of War, Pes 2020 y Super Smash Bros Ultimate.

Además, el estudio revela que los gamers peruanos prefieren jugar en línea a través de tres plataformas: móviles, consolas y computadoras.

Los gamers peruanos siguen las tendencias globales, pues según el “Gaming Trend Report”, las franquicias de esports más jugadas en la región son: Fifa (54%), Mario (44%), Call of Duty (40%), Resident Evil (38%) y League of Legends (37%).

La consola con más usuarios y con mayor interés de compra es el PlayStation 4; le siguen Xbox One, Xbox 360, Wii, Nintendo Switch y Wii U.

Asimismo, el estudio revela que el 64% de los jugadores son hombres de 16 a 24 años; sin embargo, al aumentar la edad, el interés por los videojuegos de las mujeres aumenta; las adultas mayores (de 55 a 64 años) tienen más interés en los videojuegos que los hombres de su misma edad.

El dato

De acuerdo a Global Web Index indica que más del 60% de los usuarios de Internet en América Latina usan su smartphone para jugar, y 33% tienen por lo menos una consola de videojuegos.