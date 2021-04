Víctor Suzuki es el country manager de Indra en Perú desde 2015, pero tiene ya 18 años trabajando en la compañía. En esas casi dos décadas de trayectoria ha pasado por varias áreas de la empresa y ese fue uno de los factores que primó cuando lo invitaron a venir al país en ese cargo. “El Perú venía de la compra de una empresa local y por diversos motivos no se había hecho la integración. Me piden venir básicamente a implantar el modelo de empresa”, cuenta el ejecutivo mexicano.

¿Qué tan compleja es la decisión de mudarse con la familia a otro país?

Te diría que con mi esposa siempre ha sido fácil porque nos hemos puesto de acuerdo. Un poco más complejo fue venir al Perú por mis dos hijas, que ya tenían cierto arraigo en México. Con la menor fue más fácil. Por eso el día que me vaya va a ser un drama porque ella ya es como peruana, está metida en la cultura y está muy contenta.

¿Qué fue lo más desafiante al venir al Perú?

Cuando uno cambia de lugar pasas dos años de enamoramiento. Todo es un proceso de descubrimiento. Al año y medio o dos años ya empieza la rutina, conoces la ciudad, la idiosincrasia de las personas. Es un momento de inflexión porque ya eres crítico y decides si te quieres quedar o te quieres ir.

Desde su posición, ¿cuántas personas le reportan directamente?

Es un núcleo como de 15 personas entre los diferentes sectores.

¿Usted es uno de los filtros a la hora de contratarlos?

Sí, hago un primer filtro y hay una pregunta que comúnmente hago: “¿Cómo calcularías la cantidad de pelo que tiene un gato?”.

¿Por qué pregunta eso?

Es una pregunta que me permite ver la reacción ante lo imprevisto y la creatividad para resolver un problema, que es lo que hacemos los directivos. Los problemas llegan inesperados y muchas veces con creatividad y reacción rápida puedes solucionarlos.

¿Y ha quedado satisfecho con las respuestas?

Hay quienes me han dicho que se pondrían a contar los pelos, otros que tomarían un pedazo de gato y luego lo pesarían y algunos me han preguntado si es broma. Hay respuestas muy ingeniosas. Pero hay otro filtro que también aplico.

¿Cuál es?

En cualquiera de estas posiciones, todos son peruanos. En cada país necesitamos una representatividad de trabajadores que conozcan la cultura del país, que sean parte de ella. El networking existe en todo el mundo, pero en Perú es de lo más extremo que he visto.

¿Por qué?

Perú es un país de núcleos muy cerrados. He hecho proyectos en América Latina, pero lo que he visto aquí es extremo. Para mí es importante que conozcan un negocio, la cultura y que tengan una buena red de contactos.

Fuera del trabajo, ¿qué disfruta hacer?

Me gusta mucho disfrutar con mi familia y últimamente estoy tratando de hacer ejercicios. Empecé caminando y ahora corro. Más que velocidad, quiero ganar resistencia.

¿Con miras a correr una maratón?

Me gustaría. Me va a costar pero lo voy a hacer. He corrido una de 10 km pero terminé muy fatigado. Voy a ir poco a poco. Ahora mi promedio está en 7km y voy a seguir.

EN CORTO

Empresa. Indra es una compañía global de tecnología y consultoría. Es proveedor mundial de soluciones propias en segmentos específicos de los mercados de transporte y defensa. Cuenta con 49 mil empleados en todo el mundo y con presencia local en 46 países y operaciones comerciales en más de 140 países. Tiene ingresos aproximados de US$ 3,590 millones al año.