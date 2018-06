¿Vale la pena desayunar en un hotel?

Puede parecer un tema sin relevancia pero decidir si se contrata una habitación de hotel con o sin desayuno incluido puede suponer una diferencia significativa en el costo de las vacaciones.

Dependiendo siempre de la categoría del hotel y del costo del servicio en cada país, el presupuesto para un viaje en pareja de una semana puede variar en 329 euros (unos 380 dólares) en los EE.UU., donde según la investigación de Trabber.mx la diferencia entre un hotel con y sin desayuno es mayor (23.8 euros o casi US$ 27 por persona y día).

El segundo país donde es mayor la diferencia del precio de una habitación con y sin desayuno es Holanda con 18 euros (US$ 20.87) por persona y día de diferencia, y el tercer es Reino Unido, donde una habitación con desayuno suele costar 16 euros (US$ 18.55) más en promedio.

El más caro de América Latina

En América Latina, México con 13.41 euros (US$ 15.10) por persona y día es donde más se puede ahorrar contratando hoteles sin desayuno. En el resto de la región el precio del desayuno en el hotel oscila entre los 5 y 8 euros (US$ 5.79 o US$ 9.27).

En segundo lugar aparece Chile con una diferencia de 9.79 euros, luego figura Costa Rica con 9.08 euros y Brasil con 6.88 euros.

El quinto lugar es para Ecuador con 6.7 euros, en sexto lugar aparece Colombia con 6.86 euros y Perú con 6.72 euros. El octavo y noveno lugar es para Argentina y Paraguay con 6.05 y 4.45 euros, respectivamente.

"La cuestión de contratar un hotel con o sin el desayuno incluido es muy compleja. Uno de los factores que más pesan en el precio es el tipo de desayuno y la cultura local. En los EE.UU., los países anglosajones y en México, donde tradicionalmente se desayuna fuerte, los precios son mayores porque se ofrecen desayunos muy completos. Pero, por ejemplo, para los viajeros de Europa continental o del cono sur (Chile, Argentina, Uruguay) que habitualmente desayunan un café con pan dulce y una fruta, claramente no es un buen negocio contratar este servicio", señaló Oscar Frias, CEO y fundador de Trabber.com.

