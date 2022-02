El trabajo y las compras, para bien o para mal, se han visto alterados permanentemente por la pandemia. La industria de las aerolíneas espera que su propia interrupción debido al COVID-19 resulte temporal. Afortunadamente para aquellos que no tienen vacaciones, visitas a familiares y amigos, o incluso algún viaje de negocios, volar en el 2022 se parecerá un poco más a la era de los aviones antes de la pandemia, con diferencias entre rutas nacionales e internacionales, de corta y larga distancia y de oriente y occidente.

Los números que vuelan por los cielos han aumentado constantemente desde marzo del 2020, cuando la pandemia detuvo los vuelos por primera vez. La mayoría de los pronosticadores esperan que para el 2024 vuelen tantos pasajeros como en el 2019.

IATA, un organismo comercial, calcula que 3,400 millones de personas se abrocharán el cinturón en el 2022. Eso es casi el doble que en el 2020, aunque todavía un poco por debajo del 2019, cuando 4,500 millones escalaron los cielos.

Sin embargo, persisten las incertidumbres, sobre todo la pandemia. Considere la variante ómicron. Ed Bastian, jefe de Delta Air Lines de Estados Unidos, describió la navegación de las últimas semanas como “infernal”, después de que unos 8,000 empleados, alrededor del 10% del total de su personal, contrajeron el virus.

La escasez de tripulación, las restricciones de viaje más estrictas y el mal tiempo conspiraron para forzar la cancelación de 60,000 vuelos en todo el mundo entre el 24 de diciembre y el 3 de enero, calcula Cirium, una firma de datos de aviación. Eso corresponde a aproximadamente uno de cada 40 vuelos. El hecho de que el peor período navideño en una década aún hiciera de diciembre el mes más activo del 2021 ilustra cuán lejos tiene que llegar la industria.

El curso impredecible del COVID-19 muestra que incluso los puntos brillantes pueden nublarse. Los grandes mercados nacionales, que no se vieron afectados por las prohibiciones de viajes internacionales y otras restricciones fronterizas no coordinadas sobre vacunas y pruebas, han liderado la recuperación.

Dentro de Estados Unidos, el mercado interno más grande del mundo, la demanda de asientos ha superado el 80% de los niveles anteriores al COVID. En China ha superado los tiempos anteriores al COVID en ocasiones durante el último año, gracias en parte a la estricta estrategia de “COVID cero” del país.

Aunque los confinamientos para sofocar los brotes recientes en el período previo a los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín en febrero han vuelto a poner las cuñas, el regulador de aviación de China todavía espera que el tráfico nacional sea alrededor del 85% de los niveles previos a la pandemia en el 2022.

Los planes para restaurar la capacidad entre las aerolíneas del mundo dan una idea de la forma probable de mejora en las rutas internacionales, que IATA predice que alcanzará solo el 44% de la demanda previa a la crisis este año.

Algunas aerolíneas de bajo costo que prestan servicios de conexiones de corta distancia en Estados Unidos y Europa, donde las restricciones de viaje pronto se relajarán, podrían superar la capacidad anterior al COVID, considera IBA, otra firma de investigación de aviación. Los tres grandes operadores de red de Estados Unidos también se beneficiarán de la reapertura del lucrativo mercado transatlántico, que se espera que este año vuelva a donde estaba en el 2019. Delta se acercará a la capacidad anterior al COVID en el 2022, y United puede superarla. Algunas de las aerolíneas heredadas de Europa también pueden beneficiarse. Se espera que IAG, propietaria de British Airways, restablezca todos sus vuelos a través del Atlántico para el verano del 2022.

Es probable que las aerolíneas en la región de Asia y el Pacífico permanezcan estancadas. Muchos gobiernos, que confían en el aislamiento para controlar el virus, han endurecido las reglas de viaje ya estrictas para contener a ómicron. La capacidad todavía está alrededor de un 60% por debajo de los máximos anteriores. Singapore Airlines operará a la mitad de su capacidad previa al COVID durante al menos los primeros meses del 2022; Qantas de Australia puede operar a solo un 45% este año.

Incluso si ómicron fuera lo último del COVID, las aerolíneas tienen otras cosas que las agobia. Como señala Andrew Charlton de Aviation Advocacy, una consultora, los gobiernos han rociado a las asediadas aerolíneas con dinero en efectivo para mantenerlas en el aire. Gran parte de eso, alrededor de US$ 110,000 millones, dice IATA, debe devolverse. Y eso se suma a las nuevas deudas contraídas con los acreedores del sector privado.

Además, mientras la demanda siga siendo débil, a las aerolíneas les resultará difícil trasladar el aumento del costo del combustible a los pasajeros. Las pérdidas netas de la industria se reducirán de los asombrosos US$ 138,000 millones en el 2020 y US$ 52,000 millones en el 2021. Colectivamente, se espera que las aerolíneas pierdan otros US$ 12,000 millones este año. Mejor, pero apenas estelar.