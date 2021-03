Royal Caribbean anunció que su nuevo barco, Odyssey of the Seas, debutará en mayo próximo con cruceros desde Israel a las islas griegas y Chipre, un alivio para este líder de un castigado sector, que estuvo parado casi todo el 2020 y aún no despega en el 2021 debido a la pandemia.

En colaboración con las autoridades de salud y turismo de Israel, Royal Caribbean será la primera compañía del sector en ofrecer viajes con pasajeros y tripulación completamente vacunados contra el COVID-19, señala un comunicado publicado hoy en Miami.

El 9 de marzo saldrán a la venta los pasajes para estos viajes de 3 a 7 noches por las islas griegas y Chipre que se iniciarán en mayo desde el puerto israelí de Haifa.

“Navegar desde Israel es una oportunidad que tenemos en la mira desde hace bastante tiempo. Agradecemos enormemente al gobierno de Israel por su colaboración y confianza en nosotros para brindar experiencias de crucero memorables a sus residentes”, dijo Royal Caribbean.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirma en el comunicado que le enorgullece que Israel sea el primer país del mundo en lanzar el nuevo buque insignia de Royal Caribbean y lo vincula con las “miles de vacunas” que se han suministrado en Israel, país líder en vacunación contra el COVID-19.

“La decisión de Royal Caribbean de venir a Israel es una expresión significativa de confianza en nuestra política. Este es un momento económico y turístico importante para el Estado de Israel”, agrega Netanyahu.

“Los viajeros israelíes buscarán escaparse, relajarse con total tranquilidad y disfrutar de las experiencias de viaje que tanto se están perdiendo; y eso es lo que mejor hacemos”, dijo Michael Bayley, presidente y director ejecutivo de Royal Caribbean International.

El Odyssey está diseñado para que todo tipo de viajero disfrute de unas vacaciones inolvidables, con una variedad de experiencias nuevas y exclusivas desde la proa hasta la popa, indica el comunicado, que incluye también declaraciones del ministro de Turismo de Grecia, Haris Theoharis, y del viceministro de Chipre, Savvas Perdios.

“Estamos muy contentos con el anuncio de hoy, ya que nuestro reciente acuerdo de viajes con Israel ya está dando resultados, y más personas tendrán la oportunidad de tener experiencias únicas en nuestros hermosos destinos e islas”, dijo Theoharis.

El viceministro chipriota de Turismo dijo que “Chipre apoya a la industria de los cruceros y se complace en ayudar a la industria en su camino hacia la recuperación”.

El Odyssey será el primer barco de la clase Quantum Ultra que tenga un puerto base en la región de Oriente Medio.

Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) de Estados Unidos establecieron en octubre pasado que para poder reanudar sus viajes desde puertos de este país las compañías deben cumplir con los requisitos de la Orden de Navegación Condicional.

Esa orden hace necesario que las compañías “tomen las medidas adecuadas de salud y seguridad de los tripulantes, mientras aumentan la capacidad de sus laboratorios para testear a futuros pasajeros”.

Los CDC aludieron a la “evidencia” de que los viajes en cruceros “facilitan y amplifican la transmisión del COVID-19, incluso cuando los barcos navegan con una capacidad de pasajeros reducida”, y por ende con el riesgo de transmisión de la enfermedad en las comunidades a las que atracan los buques.

Las grandes compañías del sector han ido retrasando mes a mes la reanudación de sus actividades desde Estados Unidos, su principal mercado.

Según la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA, en inglés), la paralización del sector en el 2020 supuso la pérdida de US$ 77,000 millones en actividad económica a nivel global, de 518,000 empleos y de US$ 23,000 millones en salarios.