Hoteles atraen pasajeros con habitaciones inspiradas en Netflix

FOTOGALERÍA. La industria hotelera de Estados Unidos cerró el 2020 con la enorme cifra de 1,000 millones de habitaciones vacías en el año, pero el hotel 21C en Lexington, Kentucky, tiene una idea para mantener al menos una de sus 88 habitaciones fuera de esa lista.

Inspirándose en el papel destacado de su ciudad natal en la serie de Netflix The Queen’s Gambit, que ha registrado más de 62 millones de espectadores, el hotel rediseñó una de sus habitaciones en honor a la maestra del ajedrez y protagonista de la serie, Beth Harmon.

En el techo de la habitación Harmon hay un enorme tablero de ajedrez con reyes y peones suspendidos, como se lo imaginaba la protagonista en la serie. Sus paredes están cubiertas con una impresión de un caballo de inspiración retro del aclamado estudio con sede en Kentucky,

Ferrick Mason. Repartidas por todas partes hay copias de la revista Chess Review y muebles modernos de mediados de siglo prestados por una librería local y anticuarios.

Mientras que la habitación promedio en el 21C Lexington tiende a costar aproximadamente US$ 140 por noche, la inspirada en la serie de Netflix cuesta alrededor de US$ 220. El recargo incluye artículos como una guía de Queen’s Gambit para Lexington (con lugares como Wheeler Pharmacy y la tienda por departamentos Ben Snyder) y bolsas de mano “Lex Liquors” de cortesía, como las que se muestran en el programa.

No es la primera vez que un hotel crea habitaciones inspiradas en películas y series de televisión con gran cantidad de fanáticos. Está la habitación “Talladega Nights” en el hotel Curtis en Denver; la “Pretty Woman” en el Four Seasons Beverly Wilshire en Beverly Hills, California; y la linda cabaña del hobbit de “Lord of the Rings” en Trout Creek, Montana.

En general, la existencia de estas habitaciones es variable y depende en gran medida de la duración de la influencia de lo que generó su origen. Por su parte, 21C planea mantener la habitación hasta fines de la primavera.

Puede ser solo una habitación de hotel, pero 21C y la junta de turismo de la ciudad, VisitLex, esperan que el truco de marketing pueda ayudar a revitalizar el turismo en la pequeña, pero honorable ciudad.

El diseño y la creación de la habitación fue un esfuerzo de colaboración entre 21C y la ciudad de Lexington. VisitLex ayudó a 21C a crearla en poco más de una semana con la ayuda de una tienda de antigüedades local y los propios lugareños que prestaron algunos de sus muebles personales al hotel para su uso.

Dos tiendas en Lexington, Black Swan Books y Scout Antiques, también se unieron para donar algunos productos para la decoración.

Aprovechar la serie de ajedrez puede parecer desesperado, pero hasta ahora ha demostrado ser una medida exitosa para las empresas con una conexión relevante con Beth Harmon.

Chess.com, un sitio web de redes sociales y servidores de ajedrez, ha agregado alrededor de 1 millón de miembros nuevos cada mes desde que comenzaron los confinamientos, alrededor de 2.8 millones solo en noviembre, un aumento que correspondió al lanzamiento del programa.

Mary Higbe, directora de marketing del fabricante de juguetes Goliath Games dijo a NPR que en noviembre las ventas de tableros de ajedrez de su compañía aumentaron 1.048% respecto del mismo período del año anterior.

Sin embargo, esas tendencias muestran que la rápida ejecución del hotel 21C puede haber comenzado demasiado tarde. Para cuando se anunció la asociación del hotel con VisitLex en enero, Queen’s Gambit ya era una noticia vieja.

Si bien Queen’s Gambit fue vista por un récord de 62 millones de hogares en sus primeros 28 días al aire, ya ha sido superada por Bridgerton, que atrajo a 82 millones de hogares durante su período de lanzamiento comparable.