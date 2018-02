Disney sube los precios de entradas para sus parques en EE.UU.

Los precios de las entradas para Walt Disney World en Orlando y en Disneyland en California subirán, dijeron el domingo funcionarios de la compañía.

Desde ahora, los días “valor” - aquellos en que hay menos visitantes a los parques - la entrada al Magic Kingdom costará US$ 109 para adultos y US$ 103 para niños, lo que representa un aumento de US$ 2.

Durante los días “normales”, los visitantes del parque pagarán US$ 4 más con precios que subirán a US$ 119 para adultos y US$ 113 para niños. Los precios para los días "máximos" - cuando es temporada alta - serán de US$ 129 para adultos y US$ 123 para niños.

Para Hollywood Studios y Animal Kingdom, las entradas "valor" de un día ahora serán de US$ 102 para adultos y US$ 96 para niños, lo que representa un aumento de US$ 2 para ambos.

Los horarios "normales" para adultos serán de US$ 114 para adultos y US$ 108 para niños, y los boletos "máximos" saltan a US$ 122 y US$ 116, respectivamente para adultos y niños.

En Disneyland, el precio regular de admisión en el parque de Anaheim, California, aumentará a US$ 117, un incremento de US$ 7. Un boleto de un día durante los períodos pico aumentará a US$ 135 dólares, un aumento de US$ 11. Y el boleto de valor se mantiene en US$ 97.

Los precios para los residentes de Florida también han cambiado. Todos los aumentos se reflejan en los sitios web de los parques.

En unos meses, habrán más cambios en el programa de precios flexibles de la compañía.

En octubre de 2015, Disney introdujo precios flexibles en los parques de Estados Unidos como un incentivo para que los invitados visiten durante los momentos menos concurridos. Cada mes se divide en días valor, normal y máximo con un calendario de 8-11 meses disponible en línea, con la esperanza de evitar la sobrepoblación durante los horarios de mayor actividad de los parques temáticos.

Funcionarios de la compañía dijeron el domingo que este programa evolucionará en 2018 para abordar los patrones de visitas de sus huéspedes. Como siguiente paso, dijeron, las entradas para fechas específicas, con precios publicados con anticipación, se implementarán en Walt Disney World.

"Dado el pequeño porcentaje de huéspedes que compran un boleto de un día en Walt Disney World, ampliar los precios pre-publicados y específicos de la fecha a boletos de varios días hará que nuestros esfuerzos se extiendan a la asistencia durante todo el año", dijo Andrea Finger, portavoz de Walt Disney World.