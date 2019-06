Conozca cuáles son los turistas que más gastan cuando deciden viajar al extranjero

China domina muchas cosas y el turismo es una de ellas. La razón no es porque tengan más de 1,300 millones de habitantes, pues en promedio solo viajan alrededor de 100 millones de chinos al año; ni tampoco por ser los que suman más millas recorridas (ese liderazgo según Forbes lo tienen los canadienses con 632 millas voladas en promedio el año pasado). El motivo de su liderazgo es porque son los que más gastan cuando viajan al extranjero.

Así lo destacó Forbes, publicación que citó un informe de GetGoing Travel Insurance, en el que se destacó que el gasto total anual en viajes al extranjero de los turistas chinos asciende a US$258.000 millones. Según el analista en turismo de Forbes, Dan Reed, esto es más de lo que suman los dos siguientes países en el top 3: Estados Unidos, donde el gasto de los turistas fue de US$135,000 millones; y Alemania, cuya cifra ascendió a US$89,100 millones.

“ Los turistas chinos eran casi inexistentes hace 30 años. Ahora, gastan más en viajes internacionales que los de Estados Unidos y Alemania, combinados”, reza el reporte hecho por Reed, quien agregó: “Un porcentaje relativamente pequeño de chinos ahora tiene la capacidad financiera para viajar internacionalmente, sin embargo, los números de los que sí viajan fuera de China crecen rápidamente”.



El listado lo completan los turistas de las naciones: Alemania (US$89,100 millones), Reino Unido (US$71,400 millones), Francia (US$41,400 millones), Canadá (U$31,800 millones), Corea del Sur (US$30,600 millones), Australia (US$34,200 millones), Rusia (US$31,100 millones) e Italia (US$27,700 millones).



Las cifras coinciden con los turistas que más recorren millas, entre los que se encuentran los estadounidenses con 227 millas voladas en promedio; los alemanes, con 285 millas; y los británicos, con 271 millas voladas.



Llama la atención que ningún país latinoamericano esté en el listado, una realidad que para la Country Manager de Kayak de América Latina, Claudia Téllez, no es de sorprenderse. “Que los latinoamericanos no estén en ese ranking no significa que no gasten tanto dinero cuando viajan al exterior. El análisis que hay que hacer es que lo hacen según la capacidad económica que se tiene en los países. Esto es un tema más de ingresos per cápita de las economías, y obviamente China tiene una clase media mucho más robusta”, comentó la gerente de la plataforma de turismo.

Aunque China ha permanecido indestronable en los rankings de los últimos años, algunos países sí han variado de posición. Frente a la posibilidad de que una nación latinoamericana pueda ingresar a este listado, Téllez dijo: “Entre más facilidades haya para viajar al exterior, todo ese movimiento de las low cost y el fortalecimiento de las aerolíneas latinas, creo que hay una posibilidad clara”.

