Los 33 lugares más baratos para viajar en 2018

Foto 18 | Donde: Mo'orea. Andrea Feczko, creadorá de "How 2 Travellers" dijo que es posible que uno haya escuchado sobre las islas polinesias francesas de Bora Bora y Tahití, pero hay muchas posibilidades de que nunca se haya oído hablar de Mo'orea. ¿Por qué? Es conocida como "La isla más hermosa del mundo que nunca has escuchado". ¡Y eso es genial para la billetera! Puede encontrar grandes ofertas en Airbnb desde US$ 40 por noche y hoteles de cinco estrellas en $ 200. Por ejemplo, el InterContinental en Bora Bora tiene un promedio de US$ 1000 por noche, mientras que el Intercontinental Moorea es de alrededor de US$ 250. El agua es cálida y cristalina, y te ofrece mucha diversión gratis. Si desea hacer más visitas organizadas, Tahiti Legends y Tahiti.com ofrecen muchas a US$ 50 por persona. Como la mayoría de las islas de la Polinesia Francesa, la comida es cara, pero hay muchas tiendas de comestibles en la isla que venden sándwiches por tan solo US$ 3. Si desea derrochar en una cena romántica, muchos restaurantes ofrecen servicio de transporte gratuito desde y hacia los hoteles. ¿La mejor parte? Moorea es realmente fácil de llegar desde los Estados Unidos. Se trata de un viaje en ferry rápido de 30 minutos (US$ 15) desde Papeete, Tahití, cuyo aeropuerto ofrece vuelos directos desde muchas ciudades de Estados Unidos.