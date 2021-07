Vania Masías: “Veo a mis hijos en contacto con los peces, creando conciencia y respeto por la naturaleza”.

Me encanta ir a Piura porque me gusta escapar del frío, la neblina y conectar con la naturaleza. El clima es cálido, la temperatura del agua es perfecta y, además, en este mes hay temporada de ballenas, que es mi pasión escondida.

Conectar con el mar especialmente en el balneario de Los Órganos me hace sentir una mística increíble, en donde se gesta una bonita comunidad entre peruanos y extranjeros, y puedo compartir lo que hago.

MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019 Retratos a la bailarina Vania Masias, que viajara a una gira por Inglaterra. FOTOS: RENZO SALAZAR

En uno de nuestros viajes familiares, junto a mi esposo e hijos nos fuimos a bucear a Zorritos y vimos, sin mentir, un infinito de delfines. Espontáneamente me tiré al agua e hice bajar a mis hijos del bote, para que tengan conciencia de cuidar este planeta y el lugar en donde vivimos.

Me indigna mucho que no exista un cuidado por los peces y la naturaleza, pero al contemplar a los niños teniendo contacto con los peces, sé que podrán valorar lo que tenemos en este riquísimo mar y hará que algún día lo respeten.

Eduardo Adrianzén: “Me interesa el turismo cultural, y Arequipa es un sitio turístico extraordinario para visitar”.

Siempre voy a Arequipa, porque tengo familia allá y porque hay mucha actividad cultural. Es un sitio al que quiero mucho. Es toda una metrópolis, muy linda para filmar y tomar fotografías con una luz natural estupenda.

GUIONISTA Y DRAMATURGO EDUARDO ADRIANZEN

A mí me interesa mucho el turismo cultural y allá he podido montar muchas obras. Hay grupos de teatro que realizan muchos eventos culturales, convirtiéndola en un destino turístico extraordinario.

Recomiendo que vayan al centro histórico y los lugares aledaños a la Plaza Mayor. Visiten la Catedral, en donde hay una muestra de arte increíble y es un museo muy lindo. Toda la zona principal es atractiva para los turistas, y el convento de Santa Catalina es un clásico imperdible del turismo en la ciudad, al que tienes que ir en toda tu vida alguna vez.

Esta es una buena temporada para visitar Arequipa. Su clima es característico de la sierra. Es cálido de día y frío por la noche. Sin duda, este año tenemos que ir a Arequipa de todas maneras.

Sandra Plevisani: “Si buscan calorcito, que no sea de playa, Moquegua es un lugar increíble”.

Me gusta todo el Perú, pero tengo un cariño especial por Moquegua, que tiene un clima increíble. Desde las 5 a.m. se ve un sol hermoso. Además, sus dulces son deliciosos y tienen una palta que, una vez que la pruebas, piensas que nunca has comido algo más rico.

FOTOS A LA CHEF, SANDRA PIERANTONI GRELLAUD DE PLEVISANI, CONOCIDA COMO SANDRA PLEVISANI.

La verdad es un punto turístico maravilloso que la gente no visita. He ido muchas veces. Antes de la pandemia visité la localidad de Torata, donde puede reencontrarme con las iglesias, el clima tan bonito y una tranquilidad que no se encuentra así nomás en el Perú.

También recomiendo ir a las playas de Ilo, son bellas. El sur del Perú tiene unas cosas muy bonitas. Si quieres buscar calorcito que no sea de playa, Moquegua es increíble.

La verdad es que cuando uno quiere hacer turismo en el Perú, debería ir a lugares que no se mencionan mucho. En estos tiempos, en Moquegua hay más hoteles, más desarrollo y muchas obras de responsabilidad social.

Piccolo Clemente: “Huanchaco es un sitio que aún mantiene su cultura viva en los caballitos de totora”.

Un lugar al que siempre trato de regresar es Huanchaco, en donde me crié. Ahora estoy viviendo en Lima, pero Huanchaco es el lugar al que siempre vuelvo, donde está la familia. Es un lugar turístico en donde están los caballitos de totora, la ciudadela de Chan Chan, y las Huacas del Sol y de la Luna en Trujillo, a 15 minutos de Huanchaco.

Piccolo clemente campeón mundial de longboard medalla de oro en lima2019 Benoit Clemente Rothfuss

Además, hay sitios con playas que mantienen su cultura viva con la pesca artesanal en los caballitos de totora y la siembra de junco y de la totora para hacer los caballitos. Los pescadores aún siguen tejiendo sus redes para pescar. Puedes ir un día a las 6 o 7 a.m. a la playa y los pescadores están regresando con pescado fresco para el desayuno o almuerzo.

La temporada para ir a Huanchaco es el verano. Hay sol, pero no es tan caliente como en Piura. Si no te gusta mucho el sol, es una buena opción para disfrutar de la marea pequeña con pocas olas y la vista de los caballitos de totora.