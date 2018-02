Viajes: Los diez destinos más exclusivos del mundo para las vacaciones

- / -

FOTO 2 | 9. Fiji. Contrario a lo que comúnmente se cree, Fiji no es una sola isla, ¡sino 332! Se ha convertido en un destino de renombre en el Pacífico sur y en uno muy exclusivo. No sólo se jacta de contar con playas vírgenes sino que la belleza de sus paisajes no tiene precedentes. En esta lista, la exclusividad y la lejanía son factores influyentes. Si bien no le resultará caro llegar a la isla principal, las más pequeñas del archipiélago, en su mayoría, son privadas y pertenecen tanto a individuos como a complejos turísticos, cuyas tarifas superan los US$ 600 por noche, estas vacaciones difícilmente pueden adaptarse al presupuesto de un turista promedio.