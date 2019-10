Bloomberg.- Esa fue la reacción del mega marchante Larry Gagosian cuando un cuadro redescubierto de Leonardo da Vinci se transformó en la obra de arte más cara de la historia al venderse a US$ 450.3 millones en una subasta de Christie’s el miércoles en Nueva York.

Alex Rotter, el copresidente para arte de posguerra y contemporáneo de la casa de subastas en América, realizó la oferta ganadora en nombre de un cliente no identificado tras una guerra de 19 minutos donde se quedaron cortas ofertas por US$ 200 millones, US$ 300 millones y US$ 350 millones.

El resultado demolió los récords mundiales vigentes para una venta de obras de arte de cualquier tipo, entre ellos la marca para subastas, de US$ 179.4 millones, por un cuadro de Pablo Picasso vendido en el 2015.

"Salvator Mundi", de 500 años, cuyo valor se estimaba en US$ 100 millones, era el plato fuerte muy anticipado de la venta nocturna de arte de posguerra y contemporáneo en Christie's, algo poco convencional para la casa de subastas debido a su antigüedad.

El récord anterior para la subasta de una pintura antigua lo tenía Peter Paul Rubens, cuya "La masacre de los inocentes" se vendió por US$ 76.5 millones en el 2002.

En el salón de ventas, lleno de millonarios y multimillonarios, estaban Steve Cohen, de Point72 Asset Management; Tom Hill, de Blackstone Group LP, que colecciona obras antiguas y no quiso hacer comentarios, y el filántropo Eli Broad.

Una locura"¿Puede creerlo?", dijo Broad. "Es una locura".

Se puede entender la compra como "una decisión comercial", dijo Roland Augustine, copropietario de la galería Luhring Augustine. "Lo pondrán en un museo y harán que la gente se amontone en una esquina para verlo".

La coleccionista rusa Maria Baibakova dijo que el récord podría subir las apuestas para las próximas ventas.

"Alguien estuvo dispuesto a darlo todo por una oportunidad única en la vida", dijo Baibakova. "¿Veremos un cuadro de US$ 1,000 millones? Hasta ahora no lo creía posible".

El Da Vinci lo vendía el fideicomiso familiar del multimillonario ruso Dmitry Rybolovlev. El rey del fertilizante lo adquirió por US$ 127.5 millones en el 2013 y fue el epicentro de un litigio internacional.

Rybolovlev juntó un tesoro de US$ 2,000 millones con ayuda de un emprendedor artístico, Yves Bouvier, pero estos últimos años ha venido vendiendo obras de la colección, en muchos casos con fuertes descuentos.

"Salvator Mundi", que perteneció al rey inglés Carlos I en el siglo XVII, desapareció alrededor de 1900. En el 2005, lo compraron en una liquidación de patrimonio y tras seis años de análisis y restauración, se lo atribuyeron a Da Vinci, el primer redescubrimiento de este tipo en más de 100 años.

Antes de la subasta, Christie’s consiguió una oferta irrevocable de un inversor anónimo, por lo tanto, la venta estaba garantizada.