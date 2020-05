La industria musical sufre un traspiés no solo por no tener claro hasta cuándo se tendrán que reprogramar eventos, sino por tratar de darle una respuesta coherente al consumidor. Gestión conversó con Pepe Velásquez, CEO de Veltrac Music, al respecto.

¿Qué opina sobre las declaraciones del gobierno respecto a la cancelación de eventos este año?

No es nada formal, no se ha oficializado. Y no ayuda mucho que se asuma como un hecho. La gente está segura que no habrá eventos hasta el próximo año y eso les da la necesidad de que la empresa tome una postura sobre los conciertos agendados.

¿Cómo ha impactado esta crisis sanitaria en el sector de entretenimiento musical?

Hemos sido los primeros en parar y probablemente seamos los últimos en reactivarse. Es bastante complicado tener certeza de cuándo tendremos disponibilidad de los artistas para la región. Cuándo se puedan hacer conciertos en cada país, habrá la posibilidad de reactivar giras.

¿Hasta entonces cómo responderán las empresas?

Las normas actuales apuntan a que puedes reprogramar o cancelar un evento.En el primer caso se devuelven las entradas a quienes no pueden asistir. En el segundo caso se devuelven todas. Pero la coyuntura actual es un caso de fuerza mayor. El afectado no es solo un promotor, sino la industria en general. Y no solo se ve afectado un concierto, sino un portafolio completo y el mercado. Así que las políticas deben ser precavidas porque si solo se piensa desde el lado del consumidor y no en la empresa, podría quebrar toda la industria.

¿Cómo se llegaría a esta situación?

El consumidor no necesariamente conoce los procesos de las productoras. No se comprende que hay un flujo de pagos que han sido afectados y por lo cual no estamos en una posición de poder devolver sus entradas. Si el artista cumple con postergar la fecha, no tiene por qué devolver el dinero. Y si lo harás en el mismo local, tampoco tienen por qué devolverte. Lo mismo sucede con los proveedores.

¿Cómo cree que tomará esto el consumidor?

No digo que ignoremos la postura del consumidor porque es entendible que quiera respuestas y soluciones. Pero el concepto de la solidaridad en este contexto solo se está aplicando a lo que es más evidente. La solidaridad también debe aplicar a que el consumidor entienda que esta empresa ha cumplido todos los requerimientos para traer grandes artistas, y tal vez ahora es tiempo ser un poco paciente y comprensivo.

¿Qué medidas solicitarían ustedes para esta coyuntura?

Pueden salir políticas neutras. Si no tengo la liquidez para devolver las entradas, hagamos una nota de crédito para que puedas asistir a próximos conciertos del 2021. Le das una solución al consumidor para que sepa que no lo han estafado. Pero siento que hay una reacción impulsiva en muchos usuarios. Siempre hay una malinterpretación. Se cree que todo empresario es exitoso y que la plata de la recaudación de las entradas la tienen en su cuenta bancaria.

¿Cuántos eventos tenía programado Veltrac este año?

Nuestro caso es peculiar. Comenzamos lentos porque tenemos paralelamente una agencia BTL y trabajamos mucho con eventos de marca. La actividad fuerte iba a empezar irónicamente a partir de mayo. Solo tenemos cinco conciertos programados, de los cuales dos son medianos y tres pequeños. A estos asisten entre 800 y 1500 personas. Teníamos también cuatro eventos confirmados que estaban pendientes por anunciar, pero como no salieron a la venta ya se reprogramaron para el 2021. Esos no son mayor problema, pero financieramente sí nos afecta porque los depósitos ya se pagaron.

¿Qué porcentaje de los ingresos de un evento viene de la taquilla?

Varía mucho por políticas de recaudación con la ticketera. Lo que puedo decir es que cuando anuncias un evento, para poder salir a la venta al menos el 50% de los gastos ya deberían estar cubiertos. Además, mientras más te acercas a la venta, más incurres en el gasto total de la producción del evento. Si estás a una semana del evento, ya cubriste el 90% o 100%.

¿Los acuerdos con auspiciadores se mantienen en pie?

En nuestro modelo de negocio dependemos mucho de la participación de los auspiciadores y del dinero que proviene de ellos para el financiamiento de los eventos. Las marcas han congelado su presupuesto y nos han retirado el auspicio. Se contaba con entre 20% y 25% de ingresos por auspicios. Ahora no los tenemos.