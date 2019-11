Tendencias







Vargas Llosa: “Liquidé Conversación en la Catedral para que no me liquidase” Ha asegurado que nunca tuvo la intención de que fuera una novela política, pero este componente se terminó colando de lleno en todos los rincones de la obra, “y, exageraciones aparte, refleja los distintos estados de ánimo con los que trabaja un escritor, como desolación cuando la palabra no expresa realmente la vida de esos personajes, que la desmoralización es enorme".