El VAR, el potencial millonario del otro protagonista de la Copa América

Tiene adeptos y detractores. Algunos sostienen que le ha quitado al fútbol la espontaneidad del error humano y otros que lo ha hecho más justo. Lo cierto es que el VAR (video assistant referee, por sus siglas en inglés) no deja a nadie indiferente.

Una de las críticas más recurrentes es acerca del tiempo de espera que hay entre la jugada que genera polémica y la decisión final del juez.

“No se está usando de la mejor forma. El público queda confuso, nosotros también”, señaló Carlos Queiroz, técnico de Colombia.

En esta Copa América, las interrupciones por el VAR han tomado entre uno y cuatro minutos con 50 segundos, según el periodista argentino Julián Saal, que hizo un recuento de todas las intervenciones del sistema.

Ante esto, diversas compañías se han acercado a la FIFA con ofertas de patrocinio. Estas firmas han visto una oportunidad comercial en el tiempo que mantiene en vilo no solo a los que están en la cancha, sino a los millones de televidentes que siguen los campeonatos de fútbol.

Oportunidades Durante el Mundial de Rusia 2018, el uso del VAR tomó aproximadamente 27 minutos. Tim Crow, experto en marketing deportivo, sostiene que 60 segundos de publicidad durante las semifinales de un torneo de esta magnitud puede costar US$ 670,000.

“Es la herramienta más grande que ha creado el fútbol”, indicó Crow al Financial Times. “El VAR sucede en medio de un partido, es parte del juego. Para una marca es un sueño hecho realidad”, agregó. De acuerdo a Crow, la tecnología del VAR podría generar contratos desde US$ 50 millones hasta los US$ 115 millones.

De otro lado, otros expertos en marketing tienen dudas respecto a los beneficios del VAR. Hay estudios según los cuales una situación puede ser demasiado emocional para que la publicidad resulte efectiva, de acuerdo a El Cronista. Una decisión del videoarbitraje que anule un gol, por ejemplo, sería contraproducente para la marca.

Y es que, a diferencia de otros deportes, en el fútbol el árbitro del partido debe interpretar muchas de las acciones que ve en el campo. En el tenis, por ejemplo, la tecnología permite saber si una pelota cayó dentro o fuera. En el fútbol, una falta puede tener muchas lecturas (agresiva, leve, sin el balón en juego, etcétera) antes de que el juez del partido opte por sacar una tarjeta amarilla, roja o solo cobre la falta.

Por su parte, la FIFA ha admitido que recibe propuestas de firmas interesadas en anunciar a través del VAR . Sin embargo, hasta ahora ha rechazado todas las ofertas pues la prioridad más grande en este momento es que la herramienta audiovisual se desarrolle y perfeccione hasta comercializarla.

Mediapro

Uno de los siguientes torneos de fútbol que usará en videoarbitraje es la Copa Africana de Naciones (CAN) durante el próximo año. La compañía que se hará cargo es la española Mediapro. Es la misma empresa que es responsable ahora del VAR en la Copa América y que ha sido contratada para hacerlo en LaLiga en España, Portugal, México, Chile y Emiratos Árabes Unidos, entre otros, según Expansión.

Según el diario AS, esta es la segunda temporada consecutiva en la que Mediapro presta sus servicios de tecnología VAR en la región (Copa Libertadores, Sudamericana y Recopa).

La firma española, además, se encarga de los derechos de transmisión de importantes ligas en Europa y el mundo. Sus ingresos en el 2018 fueron de US$ 2,200 millones, un 20% más que en el 2017.

En Corto Empresario. Jaume Roures Llop, socio y fundador de Mediapro, ocupa el puesto 193 entre los 200 hombres más ricos de España, según el diario El Mundo. Su fortuna se estima US$ 258 millones.

Mediapro es el agente comercializador internacional de LaLiga y de la Ligue 1 (Francia) hasta

el 2024.