Este viernes, Carlos Moreno anunció que Universitario de Deportes aplicará la suspensión perfecta al plantel de futbolistas. La decisión del actual administrador ha generado polémica desde que confirmó la noticia. Pero ¿qué dice Agremiación de Futbolistas sobre este tema?

En conversación con DirecTV Sports, el asesor legal de la Safap, Jhonny Baldovino, sostuvo que fue parte de la única reunión que hubo entre los futbolistas y Carlos Moreno, a través de una videollamada. “No hubo negociaciones entre administración y jugadores, lo que hubo fue una videoconferencia hace como tres semanas. Nosotros participamos por pedido de los jugadores. Hubo observaciones nuestras porque no coincidía lo que presentó Moreno con la información que nosotros manejábamos”, explicó.

“El 3 de mayo llegó una propuesta de parte de Moreno que, para no ser duro, fue ‘fuera de lugar’. No te pueden decir que el pago de los montos acordados será solo si entra plata al club, y sino, el pago sería en enero. Es decir proponía trabajar siete meses, ‘gratis’. Y aparece como que la carta la presentaba Moreno a título personal”, continuó.

Posteriormente Baldovino aseguró que en dicha conferencia el administrador crema sostuvo que no está en la capacidad de cerrar contratos comerciales debido a que no está en registros públicos, situación bajo la cual tampoco podría aplicar la suspensión perfecta.

“Moreno les dijo a los jugadores que no podía cerrar contratos comerciales porque no podía presentar sus poderes en Registros Públicos. Si no puedes hacer eso, menos vas a poder modificar contratos. Para la ‘suspensión perfecta’, debes tener inscritos a tus jugadores en Registros Públicos. ¿Cómo puede decir que representas a la ‘U’ si no puede acreditar sus poderes? Se ha negociado con alguien sin poderes, y por eso la carta de respuesta fue a título personal. Lo que pasa en la ‘U’ es una falta de respeto a todos los profesionales del fútbol”, finalizó.