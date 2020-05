La hostelería y restauración están siendo especialmene hostigadas por la crisis del coronavirus. Pero algunos negocios nuevos han surgido en medio de este apocalipsis, como esta peculiar idea campestre acuñada en Suecia.

Según el portal Ticbeat, muchos han echado el cierre temporal, otros hacen números que no cuadran, algunos se han pasado al reparto de comida a domicilio y otros temen clausurar para siempre su negocio: pocas alegrías deja este 2020 para el sector gastronómico, salvo excepciones escasas como la historia que traemos hoy. Una pareja de Suecia ha decidido innovar con un peculiar modelo de restaurante en la naturaleza adaptado a la era de la COVID-19: han anunciado la apertura el próximo 10 de mayo de Bord för. A grandes rasgos, se trata de una sola mesa en un campo vacío, y en lugar de servidores, las comidas se entregan a través de una cesta de picnic en una cadena.

El restaurante no convencional, cuyo nombre se traduce como “Mesa para uno”, es idea de Rasmus Persson y Linda Karlsson, según informan desde la web Atlas Obscura. Tras su inauguración, Bord för En dará la bienvenida a un invitado por día para su elección de desayuno, almuerzo o cena.

El comedor es una mesa para una persona dispuesta en el patio de la pareja. Persson es un chef capacitado, y el menú inicial que concibió consiste en tres cursos vegetarianos: un hash brown al estilo sueco para el aperitivo; croquetas de maíz dulce y ceniza de raíz de serpiente para el plato principal, y una mezcla de arándanos, suero de mantequilla helado y azúcar de remolacha para el postre.

Joel Söderbäck, amigo de la infancia de Persson y propietario de varios bares, ideó bebidas sin alcohol para combinar con cada plato. Los menús se conciben y preparan en una de las dos cocinas de la casa y se sirven sin contacto humano con una plataforma rudimentaria e imaginativa hecha de una cuerda y una rueda de bicicleta.

Esta comida incluida en la inusual experiencia culinaria que propone Bord för En no tiene un precio fijo: a los invitados se les pedirá que paguen lo que puedan pagar. Servir a una persona por día probablemente no sea lucrativo para la pareja, y Persson y Karlsson no están abriendo el restaurante como una forma de ganar dinero. Se les ocurrió la idea después de servir a los padres de Karlsson una comida segura a través de su ventana: tras ver la satisfacción que despertó el disfrute de la comida, idearon la forma de compartir la experiencia con otras personas que ansiaban conexión y hospitalidad en un ambiente seguro.

La pareja planea ejecutar Bord för En hasta agosto, con el menú cambiando ocasionalmente para que incluya productos frescos de temporada. Cualquier persona en el área de Värmland, Suecia, puede solicitar una reserva a través del sitio web del restaurante.