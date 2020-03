Una cuarentena que cambia vidas y ciudades: Tres historias

Cómo se ve la vida desde la ventana y los balcones

Andrés Puerta, periodista de Colombia

Mirar el mundo desde ventanas y balcones ha sido el argumento de muchas películas apocalípticas. Sentimos compasión por la estupidez del protagonista que sale cuando es evidente que corre peligro. Ahora comprobamos la acertada intuición de los libretistas.

En los noventa, Medellín fue la ciudad más violenta del mundo. El miedo circulaba en forma de bala y estallido, tuvimos que resguardarnos. La ciudad se ha transformado profundamente, incluso recuperamos la calle. Por eso para algunos ha sido difícil, el encierro dispara ingratos recuerdos.

“En los campos de concentración nazis sobrevivían más tiempo quienes contaban con alguien que sabía contar historias”.



Al mirar por las ventanas, se ve caminar a dueños con sus perros. En los balcones están los que se recuestan en hamacas, quienes limpian obsesivamente, los que agitan banderas, hasta se han convertido en escenarios improvisados. El cantante Fernando González, exvocalista de una reconocida orquesta tropical, salió al mirador de su apartamento y transmitió un concierto por su cuenta de Instagram, más de 30 mil usuarios se conectaron y colgaron videos bailando en sus casas. El arte es una de las pocas respuestas en tiempos de crisis. Mircea Eliade cuenta que en los campos de concentración nazis sobrevivían por más tiempo quienes contaban en su grupo con alguien que sabía contar historias.

Por las calles transitan los motociclistas que llevan a domicilio, uno que otro deportista corre en los parqueaderos. Juan David, un calvito fibroso, es el único que todavía va al gimnasio al aire libre, no hay nadie en las canchas, únicamente se ven algunos taxis.

Mirar cómo la vida continúa entretiene, pero no se puede dejar de pensar en los que no tienen ventanas ni balcones.

El aislamiento en el país más feliz del mundo

Mauricio Azofeifa, periodista de Costa Rica

San José, Costa Rica. Se siente extraño que tanto esté pasando con el mundo y tan poco esté ocurriendo con nuestras vidas. Para todos es complicado el aislamiento. Lo han de llevar mejor los japoneses o los nórdicos, siempre pulcros con su aseo y respetuosos del espacio personal. Por el contrario, este virus parece diseñado para matar latinos.

Somos cariñosos, nuestro imperecedero aporte a la cultura universal es la creación de ritmos y bailes que consisten en frotar los cuerpos en una sinfonía tropical de sudor y jadeos.

Nos gusta tocarnos, celebrar goles con abrazos aleatorios en la grada o diseminar enfermedades por vía oral con desconocidas.

“Me quedan cinco películas, extraño el sillón de mi mamá, descubrí que no soy un tomador social ,y añoro los tiempos contagiosos”.



En Costa Rica, el presidente dejó que la atención de la emergencia y comunicación la asuma el ministro de Salud, un epidemiólogo muy parecido a Clark Kent, que tiene enamorada a la mitad de la población. Suben corazoncitos por el Facebook live mientras anuncia que aumentó el número de contagiados.

El primer fin de semana recomendaron no asistir a sitios concurridos, pero no le importó a hordas de inmortales, quienes se formaron afuera de los bares de perreo, y colapsaron las vías hacia la playa.

Esa forma tan costarricense de ver el mundo nos obligó a endurecer medidas. Se interpretó lo que estaba pensando el ministro Kent, mientras rogaba a la gente no salir: “Ya cerré bares, ya cerré gimnasios, y los voy a cerrar a patadas si los veo en la calle”, me imagino que quisiera poder decir.

Y acá seguimos, adultos en 2020 aprendiendo a lavarnos las manos. Creo que me quedan cinco películas sin ver, extraño el sillón en casa de mi mamá, descubrí que no soy un tomador social, y añoro aquellos tiempos deliciosamente contagiosos.





Despertar de una mañana de primavera (en Madrid)

Igor Galo, periodista de España

Abro las ventanas al máximo, casi con obsesión. Son como los pulmones de mi apartamento que necesitan un bostezo oxigenador para empezar el día. La cafetera italiana, que solo usaba cuando me daba el lujo de “perder el tiempo”, se escucha -y huele- en la cocina. Arranco el portátil, aprovecho para fumar un cigarrillo, mientras hago desde el balcón el repaso habitual de cada mañana. Mi vecina del piso de al lado sigue durmiendo, o al menos no ha levantado las persianas.

En Madrid, para quien no lo sepa, es imposible vivir sin persianas, pero tengo la impresión de que en estos días las cortinas están siempre corridas. Supongo que como no podemos salir a la calle, intentamos meter la calle a la casa con su fresquito mañanero y sus rayos de sol. Antes de la pandemia, sin embargo, veíamos a los amigos. Pero como decía mi abuela, en los pueblos pequeños los amigos y los vecinos suelen ser los mismos. Ella bailó hasta sus últimas navidades siendo centenaria, antes que una gripe se la llevara, como a muchos ancianos en estos días del Covid-19.

“Unos estudiantes del otro edificio convirtieron las 8 p.m. en ‘la hora del DJ’, con canciones como ‘Resistiré’ y ‘Sobreviviré”’.



Pero continúo con el recuento de vecinos. Desde hace 15 días que empezó el confinamiento, uno escucha pasar un avión a lo lejos y cantar a los pájaros. Todos los días a las ocho se da la hora del aplauso a los médicos y sanitarios. Unos estudiantes del otro edificio la han convertido en “la hora del DJ”, con canciones como “Resistiré” del Dúo Dinámico, “Sobreviviré” de Mónica Naranjo y “I Will Survive” de Gloria Gaynor. Un pitido me dice que el ordenador ya necesita mi clave para arrancar, así que dejo el repaso de mis convecinos para más tarde. Ya les contaré. Por falta de tiempo no será. Siguiente celebración: bajar a comprar el periódico y leerlo en el balcón al sol.