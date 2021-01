Por causa de la pandemia del covid-19, la campaña presidencial 2021 pasa de los mítines y conciertos a las plataformas digitales; de las caravanas y concentraciones a las redes sociales. Especialistas en marketing y estrategias de comunicación sostienen que el candidato que maneje con mayor profesionalismo las redes tendrá mejores posibilidades para llegar a los electores que están en las comunidades virtuales.

El director de Innovación en Verne Future Mindset, Víctor Lozano, explica que hasta el 2019 el 70% de personas en el Perú urbano tenía acceso a Internet. Con la pandemia ello ha crecido al 80%. Se ha digitalizado a la población, y ya no es un medio alternativo, sino un medio masivo.

En ese contexto, Víctor Lozano sostiene que estas elecciones presidenciales se van a decidir en gran medida en los medios digitales. “En los anteriores procesos los partidos solo concentraban el 15% de campaña en las plataformas virtuales, ahora no va a bajar del 40%. Recordemos que el 23% del electorado decide su voto el día de la elección y el 20% una semana antes. Ahora van a decidir a partir de la cantidad de información que consuman en los medios digitales”, explica.

El especialista nota que la mayor deficiencia es que el candidato no termina de entender al electorado. “La gente está cansada e indignada, y va a empatizar con aquel que se muestre más honesto, más auténtico y más cercano. No importa mucho el medio, lo que importa es el mensaje”, apunta.

Lozano comenta que la popularidad es inestable en las redes. Un día el candidato puede liderar las simpatías, pero al día siguiente puede ser el más cuestionado. El equipo de campaña debe tener la capacidad de reaccionar y revertir el escenario. Así, el candidato que gane no es el que va a poner mayor publicidad en redes, sino el que pueda transmitir mayor transparencia.

Para Lozano, WhatsApp y TikTok cobran relevancia en esta campaña. Twitter no tiene gran penetración, pero sí genera conversación e influye en otros medios, tanto digitales como no digitales. Y Facebook es una plataforma de información.

Las comunidades

Para Benjamín Edwards, director de la Sociedad Peruana de Marketing y socio de la agencia de publicidad 121Perú, el electorado no está buscando ahora un candidato, sino que lo hará al final del proceso. Y lo hace porque votar es obligatorio.

El Reniec ha habilitado a 549,648 jóvenes que votarán el 11 de abril por primera vez. El especialista dice que ningún candidato se enfoca en ellos, que son electores que aspiran a funcionar como primer mundo. Este grupo tiene una expectativa muy grande de las elecciones.

Edwards resalta que ahora hay un electorado joven más informado, que espera propuestas serias y por eso cree que las campañas chicha o improvisadas serán castigadas por los jóvenes.

“El candidato debe saber cómo se usa y para qué sirve cada plataforma. En Facebook se puede hacer hasta una crónica de vida. En Twitter vas con todo ‘a la pelea’. En Instagram, es tu estilo de vida, y ahora la gente quiere saber cómo vive su candidato. Para eso están las redes”, explica Edwards.

“Estos chicos no se mueven por dinero. Hay más códigos de ética en ellos que en los grupos políticos. Si apoyan a un candidato es porque encuentran una afinidad. No les importa mucho la edad cronológica, no se cierran, pero jamás apoyarán a alguien en quien no crean. Captarlos es el reto”, apunta Edwards.

CIFRA