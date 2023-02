El edificio Paramount Miami Worldcenter, de 60 pisos y situado frente a la bahía de Vizcaya, está celebrando el día de San Valentín por todo lo alto, con una animación digital con motivos de besos, corazones y cupidos que es posible gracias a una compleja tecnología con un costo de US$ 3 millones.

La felicitación digital por el Día de los Enamorados “más alta del mundo” puede verse 2 veces al día, antes de la salida del sol y después de su caída, desde el domingo 12 y hasta el martes 14, ambos incluidos, y cada pase dura diez minutos.

El Día de los Enamorados, que se celebra el 14 de febrero, festividad de San Valentín, es muy popular en este país, hasta el punto que un 52 % de su población lo va a celebrar, de acuerdo con la National Retail Federation (NRF), que representa al importante comercio minorista estadounidense.

Este año el gasto será de casi US$ 26,000 millones, lo que significa US$ 192.80 en promedio por persona, mientras que en 2022 fue de US$ 23,900 millones y el promedio “per capita” de US$ 175.41.

En Miami, este año los que quieran celebrarlo gratis pueden simplemente contemplar la “tarjeta” animada que se proyecta en la gran azotea del edificio, de 213 por 91 metros, y una columna de su fachada principal.

En “estos tiempos difíciles, todos necesitamos un poco de amor”, dice Daniel Kodsi, director ejecutivo de la firma Royal Palm Companies, la desarrolladora de un proyecto que no es solo residencial, sino comercial, hotelero, de entretenimiento y centro de transporte.

El rascacielos cuenta en su fachada principal con el sistema de iluminación Color Kinetics más avanzado tecnológicamente del mundo, consistente en más de 8 kilómetros de cables conectados a 13,400 diodos emisores de luz (LED) incrustados en 10,000 paneles de vidrio de alta resistencia a los impactos, según un comunicado.

El sistema, que puede crear 16,7 millones de combinaciones de colores, convierte la fachada del edificio en una pantalla digital de un tamaño equivalente a 2 campos y medio de fútbol colocados verticalmente, por estos días convertida en una tarjeta de San Valentín gigante y animada.

La potencia operativa total del sistema es de 111.6 amperios y 13,400 vatios y un lumen total, que es la cantidad de luz emitida por segundo, de 402,000.

Se necesitaron 12 técnicos durante tres años para diseñar e instalar el sistema de iluminación ideado por la compañía L.E.D. Smith de West Palm Beach (Florida) que ha realizado proyectos en monumentos, puentes y rascacielos en todo el mundo, incluido el Empire State Building de Nueva York.

Paramount Miami Worldcenter, de 27 acres (10.9 hectáreas) de superficie y con una inversión de US$ 4,000 millones, es el segundo desarrollo inmobiliario más grande de Estados Unidos y, actualmente, es el proyecto de construcción de núcleo urbano más grande del país.

Fuente: EFE