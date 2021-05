Sakura, un diamante de color rosa y púrpura de 15.81 quilates, alcanzó un precio de US$ 29.3 millones en Hong Kong, lo que lo convierte en el diamante de color rosa y púrpura más caro jamás vendido en una subasta.

Su nombre, ‘Sakura’, se la puso ante su parecido con la flor de cerezo japonesa.

Al diamante lo han descrito como “impecable” lo que significa que sus imperfecciones únicamente se pueden ver con un aumento cercano.

Otro de sus aspectos destacados se debe a su intenso color, algo que sólo logran el 4% de los diamantes rosas.

El tamaño también le convierte en un hallazgo inusual: menos del 10% de los diamantes rosas pesan más de una quinta parte de un quilate, mientras que ‘Sakura’ tiene casi 80 veces esa medida.

Vickie Sek, presidenta del departamento de joyería de Christie’s (casa donde se realizará la subasta), afirmó que la piedra es “exactamente del tono de una flor de Sakura. Es muy raro que los diamantes rosas se clasifiquen como impecables internamente, ya que por lo general contienen mucho veteado”.

El récord anterior -en la venta de un diamante- lo tenías “The Spirit of the Rose” un diamante de 14.8 quilates que se vendió el 2020 por cerca de US$ 27 millones.

Hace cuatro años, un diamante rosa de 59.7 quilates se vendió por la cifra récord de US$ 71.2 millones en Hong Kong.

Lleva el nombre de CTF Pink Star y se mantiene como el diamante más caro de cualquier color que se haya subastado.