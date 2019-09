El fútbol es uno de los mayores espectáculos del mundo. Miles de niños (yo incluido) hemos soñado con ser los Messi o Cristiano de hoy, o los Zidane y Ronaldinho de entonces. “Qué suerte tienen”, pensaba, “juegan como Dios, disputan partidos increíbles y encima están forrados”. Y es que si bien muchos hemos puesto el foco en querer ser esas estrellas del balón, pocos son los que se ilusionaban al aspirar en convertirse en los millonarios que dirigen los clubes de fútbol. Cierto que ser Jesús Gil, José Luis Núñez o Augusto César Lendoiro -los ejemplos de hace un par de décadas- no apetecía nada. Pero la realidad es que si quieres ganar dinero con el ‘deporte rey’, es más fácil que lo consigas invirtiendo en equipos de fútbol que con tu talento al patear el balón.

Y es que comprar acciones de algunos de los clubes más importantes de Europa no es tan complicado como pudiera parecer. Tan sólo se requiere tener un puñado de euros ahorrados, abrirse una cuenta en un broker y empezar a hacerse con acciones de estos equipos, un camino sencillo para beneficiarse económicamente de un sector al alza. Simplemente, La Liga generó en 2017 unos ingresos de US$ 1, 743 millones, un 32% más que el año anterior, un crecimiento que evidencia la buena salud de la que goza el fútbol español gracias a la venta de derechos audiovisuales en todo el mundo.

Pero el hambre por consumir fútbol no es sólo una cosa de España y de La Liga. Esa misma temporada, la 2016-2017, todos los clubes de la Premier lograron unos ingresos de US$ 5, 614 millones y la Serie A ronda los US$ 1,159 millones anuales. Mientras tanto, la UEFA estima que todas sus competiciones en esta temporada le reportarán unos ingresos de US$ 3,533 millones. Y es que en los últimos cinco años el Stoxx Europe Football Index, índice que mide la evolución de la industria, ha avanzado un 33.3%, porcentaje superior a la caída del 7,7% que ha experimentado el Ibex 35 en ese mismo periodo.

No vamos a descubrir a estas alturas que el fútbol es un gran negocio. Sin embargo, vamos a presentar algunas acciones de equipos que están disponibles para ser adquiridas en los mercados de valores, títulos con los que se puede obtener una buena rentabilidad siempre que el equipo tenga éxitos deportivos o venda jóvenes estrellas por un dineral al Real Madrid y Barcelona.

Manchester United

Con US$ 7,467 millones en ingresos al año, el Manchester United es el equipo que más ingresos obtiene en todo el mundo, justo por encima de Real Madrid y Barcelona, según el informe Football Money League que realiza cada año Deloitte.

El ManU lleva algunos años que no se come un colín, deportivamente hablando. Tras arrasar en la Premier en la década de los 90 y 2000 con aquellos equipos de Beckham, Giggs, Roy Keane, Solskjaer y Cantona, el equipo lleva a la deriva desde 2013, cuando ganó su última liga.

Y, así, lo evidencia su volátil desempeño en bolsa desde entonces hasta finales de 2017, cuando en esta liga consiguió quedar en segundo lugar tras el City de Guardiola, su mejor posición en la tabla desde 2012.

Así, sus acciones se han revalorizado casi un 20% en el último año y actualmente rondan los US$ 21,5. No obstante, en lo que va de temporada el United está siendo un desastre, ocupa el séptimo puesto, y sus acciones han caído desde los US$ 26 en septiembre, hasta US$ 21,5 hasta hoy. Y es que el temor a que pueda quedar fuera de la lucrativa Champions League supondría un duro golpe a sus ingresos.

Juventus

La ‘Vecchia Signora’ ha sido uno de los mejores clubes en los que invertir en los últimos años. Sus acciones han subido un 411% desde 2014 hasta la actualidad, un impresionante porcentaje para un club que en 2006 fue condenado a bajar a Serie B -por el escándalo del Calciopoli - y que tras andar unos años otra vez por la Serie A, retomó de nuevo la senda del triunfo en la temporada 2011-12 y desde entonces no ha parado de ganar Scudettos.

La ‘Juve’ lleva ya siete ligas italianas seguidas y sus resultados financieros así lo reflejan. De ingresar US$168 millones 2012, la Juventus genera actualmente unos UU$ 447 millones.

A pesar de no haber ganado una Champions en ese periodo, ha estado en dos finales contra Barcelona (2015) y Real Madrid (2017) que le han permitido capturar pingues ingresos. Y, sobre todo, un punto clave ha sido el fichaje de Cristiano Ronaldo por US$ 110 millones , una noticia que hizo que sus acciones subieran un 5% el día que fue anunciado.

AS Roma

La Associazione Sportiva Roma en bolsa ha sido un desastre. Empezó a cotizar en los US$ 3,31 en 2000 y hoy está en unos US$ 5,52 , una enorme pérdida de valor. Desde que ganó el Scudetto en 2001, la Roma ha sido subcampeona de la Serie A en ocho ocasiones pero no ha conseguido rematar la faena y proclamarse campeona de Italia de nuevo, lo que ha mermado sus ingresos.

De ser en 2002 el duodécimo equipo del mundo con más ingresos (US$ 1, 461 millones), ha bajado al vigésimo cuarto lugar al rondar los US$ 188 millones , de acuerdo con Deloitte.

No obstante, la bolsa siempre puede ofrecer oportunidades a corto plazo. Y en el caso de la AS Roma, ese momento se produjo el año p asado el 10 de abril, cuando ganó 3-0 en el Stadio Olímpico al Barcelona y se clasificó a las semifinales de la Champions. De esa fecha al 23 de abril, sus acciones subieron casi un 30%.

Lazio

Al igual que la AS Roma, la Lazio vivió unos buenos años en los 2000 y luego ha sido un equipo irregular en la Serie A. Y, así, sus acciones lo muestran con una evolución bastante plana. En 2004 podían costar US$ 4.42 y a mediados de 2016 US$ 5,52, o sea un incremento insignificante.

Pero en los últimos dos años, el valor de sus títulos ha subido un 178% y ya toca los US$ 14,36 . Y es que sus resultados financieros mejoraron significativamente al obtener unos beneficios antes de impuestos de US$ 523 millones a 30 de diciembre 2017, casi cinco veces más que los US$ 112,64 millones que lograron en 2016. El propio club explica que el incremento se debe a aumento de patrocinios gracias al quinto puesto que obtuvo el equipo en 2017 con el que se aseguró la participación en la Europa League. Pero, además, en 2017 obtuvo unos ingresos por venta de jugadores de US$ 629 millones de euros -un 52,6% más que en 2016- gracias a la operación para transferir por US$ 33 millones al Mónaco de Keita Balde, el joven extremo español que juega con Senegal.

La jugada fue excelente porque habían fichado a Balde -que ahora está en el Inter- por US$ 331,290 millones en 2011.

Y otras dos grandes transferencias en 2017 fueron los US$ 16.56 millones que obtuvo por colocar a Wesley Hoedt al Southampton -a quien habían firmado libre en 2017- y los otros US$ 16.56 millones por vender al argentino Lucas Biglia al Milán, tras haberlo contratado del Anderlecht por 8 millones de euros.

La gran cotización que registra el Lazio en los últimos dos años en bolsa evidencia que no sólo importa los resultados deportivos al invertir en equipos en el corto plazo. La venta de jóvenes promesas puede ser un impulso importante para estas empresas.

Benfica

“O Glorioso” es el equipo que más títulos tiene (36) de la Primera División de Portugal. Ha ganado cuatro de las últimas cinco ligas disputadas y, a su vez, ha hecho caja al vender varios jugadores en los últimos años como los US$ 22.09 millones por Garay en 2014, 30 millones por Rodrigo al Valencia en 2015, o los otros US$ 33.13 millones por Semedo al Barça.

Desde noviembre de 2016, las acciones del Benfica han crecido un 98% en la bolsa de Lisboa y cotizan en US$ 2.13. Se trata de un club con ingresos estables ya que suele hacer buenas temporadas en su liga y, por ello, generalmente se clasifica para la Champions. Asimismo, el equipo se ha especializado en firmar a jóvenes promesas que luego acaban en grandes europeos. Di Maria, David Luiz, Matic, Oblak y Enke son otros nombres que pasaron por los encarnados y acabaron jugando en Real Madrid, Barcelona o Chelsea, entre otros.

Celtic Glasgow

El Celtic es un poco como el Benfica, pero su triunfo en la liga escocesa es más aplastante. Llevan ganado la liga ininterrumpidamente desde la temporada 2011-2012 y eso les da unos ingresos estables. Sin embargo, la liga de Escocia es la número 20 por coeficiente UEFA mientras que la de Portugal es la 7, por lo que a los equipos británicos les cuesta más atraer jóvenes talentos que a los lusos.

En cualquier caso, su reinado en Escocia permite que su cotización en la bolsa de Londres se mantenga prácticamente invariable hasta que realizan una venta importante de un jugador.

El último empujón a sus títulos en la City lo dio el traspaso por 22 millones de euros de Moussa Dembele al Olympique de Lyon el 30 de agosto de este año. Mariano había firmado por el Real Madrid, por lo que el Lyon se fijó en el delantero centro senegalés.