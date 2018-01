"Los últimos Jedi" consolidó el lugar de Disney en industria del cine durante el 2017 

"Los últimos Jedi" está dando una nueva esperanza a las cadenas de cine para 2018.El último capítulo de la saga de La Guerra de las Galaxias, de Walt Disney, se convirtió en la película con la mayor taquilla del año tras recaudar unos US$ 68.4 millones en Estados Unidos y Canadá durante el fin de semana festivo de cuatro días, según la estimación que publicó el lunes la firma de investigación ComScore.



La recaudación total de la película en EE.UU. de US$ 533.1 millones en 2017 superó los US$504 millones de la anterior número uno, "La bella y la bestia", de Disney. En todo el mundo, obtuvo al menos US$ 1,040 millones.



El éxito de "Jedi", junto con las dos semanas sorprendentemente fuertes de "Jumanji: Bienvenidos a la jungla", de Sony Corp., es alentador para Hollywood, que ha atravesado un año brutal de amenazas de la competencia y bombas de gran presupuesto.



La taquilla en EE.UU., el mayor mercado mundial de películas, terminó el año con un descenso del 2.4% a US$ 11,200 millones, pero los últimos éxitos demuestran que es posible alejar a los espectadores de sus cuentas de Netflix.



"Los últimos Jedi" consolidó el lugar de Disney como el mayor estudio cinematográfico por participación de mercado por segundo año consecutivo y dada la oferta de la compañía para 2018, un tercero parece probable. Un spinoff de La Guerra de las Galaxias contará en mayo la historia de fondo de Han Solo. Tres películas de superhéroes de Marvel -"Pantera Negra", "Los Vengadores: La guerra del infinito" y "Ant-Man y la Avispa"- se lanzarán en los próximos siete meses. Las favoritas infantiles "Mary Poppins", "Ralph, el demoledor" y "Los Increíbles" tendrán nuevas entregas.



Los competidores intentarán recuperarse de un año de decepciones con un aluvión de secuelas y nuevas versiones de películas antiguas. El estudio Warner Bros. tiene más películas de DC Comics y de "Animales Fantásticos" en su oferta; Universal Pictures vuelve a visitar "Mundo Jurásico"; 20th Century Fox trae de nuevo al superhéroe mutante Deadpool; Sony lanza dos películas relacionadas con El Hombre Araña; y Paramount Pictures produce una nueva edición de "Misión: Imposible" y un spinoff de Transformers que se basa en el personaje del Abejorro.



Será difícil para cualquiera de esos contendores desbancar a Disney, que tiene sede en Burbank, California, y que dominó la taquilla durante los últimos dos meses del año cuando sus películas ocuparon el primer lugar todos los fines de semana, salvo uno.



Los totales mundiales de la película recibirán un impulso esta semana cuando se estrene en China, donde las ventas de taquilla aumentaron un 13.5% a 55,900 millones de yuanes (US$ 8,600 millones) en 2017, gracias a que los cines urbanos atrajeron un 18% más de espectadores, cerca de 1,620 millones en total.



Después de un fin de semana de estreno más sólido de lo esperado, la recaudación de la película de La Guerra de las Galaxias se ubicó por debajo de las expectativas durante el receso de Año Nuevo. BoxOfficePro.com había proyectado US$ 79 millones en ventas.



Las cadenas de cine están alentando a los competidores de Disney a que den una mejor pelea que en 2017, cuando ofertas débiles como "El rey Arturo: La leyenda de la espada", de Warner Bros., y "Guardianes de la bahía", de Paramount, no lograron captar la imaginación y contribuyeron al descenso de las acciones de cadenas como AMC Entertainment Holdings Inc. y Cinemark Holdings Inc.



Sony ha mostrado algo de dinamismo con "Jumanji", una nueva versión de la fantasía de 1995 protagonizada por Robin Williams.



En su segundo fin de semana en cines, donde "Los últimos Jedi" se proyecta en varias salas en muchos lugares, la comedia de acción protagonizada por Dwayne "La Roca" Johnson recaudó US$66,5 millones en el receso de cuatro días, según ComScore.



Fue el segundo fin de semana consecutivo en que la película superó las estimaciones; se esperaba que generará US$60 millones en los cuatro días, según BoxOfficePro.com.



El público tiene tantas otras opciones de entretenimiento, desde Netflix hasta Snapchat, que la industria del cine tiene que luchar más que nunca para competir por su atención.



Algunas compañías han comenzado a buscar socios con los que fusionarse para reducir costos y ganar escala. Cineworld Group Plc, que tiene sede en el Reino Unido, acordó en diciembre adquirir Regal Entertainment Group por unos US$ 3,600 millones y Disney alcanzó un acuerdo por US$52.400 millones para comprar el estudio Fox y otros activos de 21st Century Fox.



Los ejecutivos de Hollywood son famosos por copiar cualquier fórmula que funcione, así que prepárese para más fusiones en 2018.