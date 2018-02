Última reunión de logística de las 32 selecciones que disputarán el Mundial 2018

Representantes de las 32 selecciones que disputarán el Mundial de Rusia 2018 se reunieron este martes en Sochi para hablar de los aspectos logísticos del torneo, antes de que la Board -órgano garante de las reglas del juego- decida el sábado si el asistente de vídeo se utiliza en la competición.

Esta reunión es la última de entrenadores, médicos y delegados de las selecciones participantes antes del comienzo del torneo (14 junio-15 julio).

El objetivo principal era explicar los detalles de organización logística del Mundial 2018 en un país donde las distancias entre las 11 sedes constituyen un verdadero desafío.

Otro tema que preocupa a las selecciones son los estadios, ya que algunos todavía no están finalizados. "No queremos sorpresas, no nos gustan las sorpresas", declaró a la AFP el portugués Carlos Queiroz, seleccionador de Irán, antes del comienzo de la reunión, que continuará el miércoles.

Todos los implicados esperan el sábado el anuncio de la Board y la FIFA sobre la utilización del Asistente de Vídeo al Arbitraje (VAR) durante el Mundial.