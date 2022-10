Los despachos de turrón peruano al mundo sumaron US$ 165, 776 entre enero y agosto de este año, siendo su principal mercado Estados Unidos (US$ 88,890 del total), concentrando el 54%, informó la gerencia de Agroexportaciones de la Asociación de Exportadores (Adex).

Este producto tradicional, asociado al Señor de los Milagros, llegó a 15 países. El segundo lugar del ranking lo ocupó Japón con US$ 16,879 (participación del 10%), seguido de Chile (US$ 12,556), Países Bajos (US$ 11,474) e Italia (US$ 9,353). Estos 3 últimos destinos obtuvieron una participación del 8%, 7% y 6%, respectivamente.

Completaron el ranking España (US$ 8,688), Bélgica, Canadá, Australia, Venezuela, Suiza, Panamá, Reino Unido, Aruba y Singapur. Registraron un mayor crecimiento Venezuela (637%) y Australia (374%).

Empresas exportadoras

La empresa Belmont Foods Perú lideró los despachos al exterior. También resaltaron Industria Panificadora San José, CV Eximp, Peruvian Collcas Foods, Gerald & Camila Export, Comercializadora El Granero, Comercial El General, Oriundo Trading, Perúchef Trade y JM Importadora Exportadora y Servicios. Las tres primeras concentraron el 43% del total enviado.

De acuerdo al Sistema de Inteligencia Comercial ADEX Data Trade, este postre limeño se exportó en cajas de 250 gramos y 500 gramos, principalmente.

El turrón, al igual que el panetón, es un producto nostálgico, demandado por la comunidad peruana que emigró a diferentes países. Si bien se consume durante casi todo el año, los picos de venta al exterior son marcados, en el caso del turrón, agosto-septiembre y octubre y en el del panetón octubre-noviembre y diciembre.

